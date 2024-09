Le Nouveau Chef behaalt B Corp certificering

Le Nouveau Chef heeft deze zomer een B Corp certificering behaald. Het merk dat zich focust op chef- en cateringuniforms is naar eigen zeggen het eerste werkkledinglabel in de kokskledingindustrie die deze certificering in handen heeft, zo maakt Le Nouveau Chef bekend in een persbericht.

Le Nouveau Chef behaalt een totale score van 111,1. Ter vergelijking: Patagonia heeft een score van 166. Het Nederlandse merk Mud Jeans heeft een score van 124,7 en Fabienne Chapot 86,3.

Om een B Corp certificering te verkrijgen, moet het bedrijf worden getest op diverse duurzaamheidspijlers. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar arbeidsomstandigheden, milieu-impact en duidelijke communicatie over strategie en aanpak. Merken kunnen een maximumscore van 200 behalen.

Marijn Blaauw, Chief Executive Officer van Le Nouveau Chef, deelt: “We zijn er trots op dat we dit nu kunnen vieren met het B Corp certificaat. Het voelt als erkenning voor alles wat we tot nu toe hebben bereikt - en als motivatie om te blijven bouwen en inspireren.”