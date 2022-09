Leger des Heils ReShare en Josh V openen samen extra naaiateliers bij ReShare Stores

In de tweedehands kledingwinkels van het Leger des Heils in Den Haag, Rotterdam, Tilburg en Deventer openen op 23 september naaiateliers waar klanten kleding kunnen laten repareren. De naaiateliers in de zogenaamde ReShare Stores kwamen mede tot stand door een donatie van het Nederlandse damesmodelabel Josh V voor naai- en lockmachines, zo is in een persbericht van Josh V te lezen.

Het doel van de ateliers is ‘het verhogen van het aandeel herdraagbaar textiel om zo bij te dragen aan de circulaire textielketen’, zo staat in het persbericht. De ateliers zijn ook een plek voor sociale (re)integratie; er kunnen mensen aan de slag met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De ateliers werden gerealiseerd met steun van Josh V. De gift komt voort uit de retourvergoeding die Josh V rekent aan webshopklanten om ‘ter bewustmaking en het beperken van het aantal retourzendingen’, meldt het persbericht. Omdat de ateliers werden gerealiseerd met steun van Josh V, kunnen klanten van het kledinglabel een aantal reparaties van Josh V-kleding in de ateliers gratis laten uitvoeren. Online is van die reparaties een lijst te vinden.

Josh V werd in 2011 opgericht door de Amsterdamse modeondernemer Josh Veldhuizen. Het merk is momenteel in winkels in negen Europese landen verkrijgbaar, evenals via de eigen webshop. Van de ReShare Stores van het Leger des Heils zijn er inmiddels tien in Nederland. De winkels verkopen tweedehands en vintage kleding.