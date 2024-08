'Lenzing behoort tot de top één procent van de meest duurzame bedrijven wereldwijd'

De Oostenrijkse specialist in cellulosevezels Lenzing heeft voor het vierde jaar op rij de platina-status behaald in de EcoVadis CSR-classificatie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarmee behoort Lenzing tot de top één procent van de 130.000 bedrijven wereldwijd die door de organisatie zijn beoordeeld, zo meldt het bedrijf in een persbericht.

Sinds de oprichting van EcoVadis in 2007 is de instantie uitgegroeid tot een betrouwbare leverancier van duurzaamheidsbeoordelingen. Het team van EcoVadis beoordeelt bedrijven op vier criteria: milieu, eerlijke arbeidsomstandigheden en mensenrechten, ethiek en duurzame inkoop. Dit doen zij op basis van bedrijfsbeleid, maatregelen, openbare activiteiten en gepubliceerde rapporten.

“Bij Lenzing werken we hard om onze industrieën nog duurzamer te maken en de transformatie van het textielbedrijfsmodel van een lineair naar een circulair economisch model te stimuleren,” zegt Stephan Sielaff, CEO van de Lenzing Group. “Deze aanpak is stevig verankerd in onze strategie en bedrijfswaarden. Ik ben daarom bijzonder blij met de hoogste beoordeling van deze internationaal gerenommeerde organisatie en trots dat we nu voor de vierde keer de platinastatus hebben gekregen,” aldus Stephan Sielaff.

De Lenzing Group heeft voor het vierde jaar op rij de platina-status behaald in de EcoVadis CSR-classificatie (maatschappelijk verantwoord ondernemen). Credits: Lenzing

Lenzing Group versterkt financiële positie en vervangt CEO

Lenzing kent ook financieel succes. Eerder liet het bedrijf in zijn halfjaarverslag weten een stijging in omzet en winst te noteren. Sielaff verklaarde: "De bedrijfsprestaties van de Lenzing Group blijven in de goede richting wijzen. We ondernemen actie op een consistente en proactieve basis en maken de Lenzing Group niet alleen winstgevender, maar ook veerkrachtiger op de middellange termijn.”

Daarnaast zal de top van de Lenzing Group binnenkort veranderen, zo meldde het bedrijf in juni in een persbericht. Rohit Aggarwal zal in de loop van het derde kwartaal de taken van CEO Sielaff overnemen.