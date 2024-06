Lenzing AG: Rohit Aggarwal wordt nieuwe CEO

De raad van commissarissen van de Lenzing Group heeft Rohit Aggarwal benoemd tot nieuw lid van de raad van bestuur van de Lenzing Group. Hij zal in de loop van het derde kwartaal ook de vezels-divisie overnemen en na het vertrek van de huidige CEO Stephan Sielaff diens functie als CEO van de Lenzing Group overnemen. Sielaff zal uiterlijk bij het aflopen van zijn contract eind maart 2025 uit het bedrijf vertrekken en zich op nieuwe taken richten.

De bedrijfskundige Rohit Aggarwal heeft tientallen jaren ervaring in leidinggevende functies in de textiel- en chemische industrie, waaronder Huntsman en recentelijk Archroma, waar hij als CEO werkte. Dankzij talrijke wereldwijde managementfuncties in Europa, de VS en Azië heeft hij een gedegen begrip van de strategische ontwikkeling van internationale markten en de opbouw van efficiënte managementteams. Door zijn ervaring in de wereldwijde textiel- en vezelmarkt is hij ook vertrouwd met de kernactiviteiten van Lenzing in al zijn inhoudelijke en geografische facetten, schrijft het bedrijf in een persbericht.

Stephan Sielaff: "De afgelopen, zeer bewogen jaren bij Lenzing AG stonden in het teken van ongelooflijke daadkracht en verandering. De enorme inspanningen en de daaruit voortvloeiende ontwikkelingen beginnen nu hun vruchten af te werpen. Ik ben ervan overtuigd dat we daarmee de basis hebben gelegd voor een uitstekende toekomst. Het vervult me met trots en dankbaarheid dat ik mijn steentje heb kunnen bijdragen aan een fantastisch bedrijf met geweldige medewerkers."