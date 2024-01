Lenzing debuteert fossielvrij productieproces van rekbare stoffen

Een duurzaam alternatief voor de productie elastische weefsels. Textielproducent Lenzing heeft het antwoord, laat Lenzing Group weten via een persbericht. De Oostenrijkse producent beweert een nieuw productieproces te hebben dat een fossielvrije versie van de productie van elastische stoffen is. Een die levensvatbaar is en aan kwaliteitsvoorwaarden voldoet. Met deze ontwikkeling hoopt Lenzing in te spelen op de groeiende vraag van consumenten naar comfortabele kleding die op verantwoorde wijze is geproduceerd.

De nieuwe stof bestaat uit weefsels die zijn samengesteld uit Tencel Lyocell-vezels en houtbronnen. Via het persbericht deelt de producent van cellulosevezels: “De Tencel Lyocell-vezels die in de stretchstoffen worden gebruikt, zijn een fossielvrij alternatief voor synthetische materialen. Ze zijn afkomstig van gecontroleerde of gecertificeerde houtbronnen en worden gemaakt via een grondstofbesparend productieproces. Daarnaast zijn de vezels identificeerbaar in eindproducten en traceerbaar naar hun bronnen, wat zorgt voor een grotere verantwoordingsplicht en transparantie in de toeleveringsketen.”

"Onze technische innovatie heeft het potentieel van Tencel Lyocell-vezels voor de productie van rekbare stoffen laten zien. De stof kan meebewegen met het lichaam. Dit verbetert het comfort, waardoor het ideaal is voor lichtgewicht kleding", zegt Rex Mok, Vice President Fiber Technical Marketing and Development bij Lenzing.

Lenzing laat weten open te staan voor samenwerkingen. “Fabrieken en merken kunnen onbeperkte ontwerpmogelijkheden ontplooien,” aldus het persbericht. Lenzing gaat verder: "We zijn toegewijd aan het stimuleren van verantwoorde productiepraktijken door middel van innovaties in de textielsector en zijn verheugd om deze nieuwste innovatieve ontwikkeling te delen met onze partners in de textielfabrieken. Samen zetten we een belangrijke stap in de richting van minder gebruik van fossiele materialen binnen de waardeketen voor textiel, terwijl we tegelijkertijd comfort en kwaliteit garanderen."

De productie van synthetische vezels draagt bij aan de uitstoot van broeikasgassen en microplastic vervuilen, aldus Textile Exchange. Tevens zijn ze moeilijk te recyclen en hebben ze honderden jaren nodig om te ontbinden. Lenzing investeert al een tijd in duurzaam gemaakte vezels. In een interview uit 2019 met FashionUnited deelde Florian Heubrandner, Vice President of Global Business Management bij Lenzing, het succes van een duurzame rekbare stof in samenwerking met de Belgische multinational Solvay, een die ingezet kan worden voor sportkleding: Tencel lyocell en Amni Soul Eco vezels.