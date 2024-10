Lenzing Group neemt minderheidsbelang in TreeToTextile AB

Lenzing Group, de Oostenrijkse specialist in cellulosevezels, neemt een minderheidsaandeel in TreeToTextile AB. Het bedrijf sluit zich aan bij bestaande aandeelhouders als H&M Group, Inter Ikea Group, Stora Enso en LSCS Invest, zo maakt Lenzing bekend in een persbericht.

De transactie moet nog wel worden goedgekeurd door de toezichthouders. Lezing verwacht de transactie in de eerste helft van 2025 af te ronden. Er worden geen financiële details in het persbericht gedeeld.

Rohit Aggarwal, CEO van Lenzing Group, deelt in het persbericht: “Dit partnerschap is een belangrijke investering en een teken van Lenzing's niet aflatende inzet voor innovatie door de kracht van zijn eigen innovatiemotor te combineren met een sterke strategische samenwerkingsaanpak. We kijken ernaar uit om onze expertise bij te dragen aan de missie van TreeToTextile.”

Roxana Barbieru, CEO van TreeToTextile, voegt toe: Met de extra expertise en het duurzame leiderschap van onze aandeelhouder Lenzing Group, zal onze snelheid naar de markt aanzienlijk toenemen, om onze ambitieuze doelen te bereiken en een belangrijke speler in de textielindustrie te worden.”

TreeToTextile is gespecialiseerd in het omzetten van ontbindende pulp in stapelvezels voor gebruik in textiel en niet-geweven producten. Het bedrijf is opgericht als joint venture tussen H&M Group, Inter Ikea Group en LSCS Invest, die samen de technologie en vezel op de markt wilden brengen. Lenzing is een producent van cellulosevezels, zoals de eigen merkvezels Tencel en Ecovero. Die worden gemaakt van houtpulp, maar Lenzing kan er ook cellulose afkomstig uit textielafval voor kunnen gebruiken.