"Levertijden pakketten met 50 procent gestegen sinds aankondiging lockdown"

Nadat alles er bij de pakketbedrijven vorige week nog rooskleurig uit leek te zien voor de rest van de maand december, lopen de levertijden nu weer flink op naar aanleiding van de nieuwe lockdown in Nederland. Dit blijkt uit het wekelijkse onderzoek van transport management bedrijf Wuunder. De levertijden zijn met 50 procent gestegen sinds de lockdown afgelopen zaterdag werd afgekondigd.

Uit de meest recente data-analyse van Wuunder blijkt dat bestellingen die worden bezorgd door de grootste pakketdiensten van Nederland gemiddeld 40 tot 50 procent langer onderweg zijn deze week. Concreet vertaalt dit zich in pakjes die er vanaf het moment van versturen tussen de anderhalve dag en de twee dagen over doen om hun bestemming te bereiken. Pakjes die op woensdag worden besteld worden met andere woorden mogelijk niet voor Kerst bezorgd, zo blijkt uit het onderzoek.

Transport management bedrijf Wuunder constateert dat de lange wachttijden uitzonderlijk zijn voor december 2021. De rest van de maand slaagden de pakjesbedrijven erin goed met de decemberdrukte om te gaan. Vorige week bleek uit het onderzoek van Wuunder dat gemiddeld maar negen procent van de pakketten was vertraagd. Bestellingen werden netjes binnen één tot anderhalve dag bezorgd. Tot de aankondiging van de ‘harde lockdown’ van afgelopen weekend, had men ook geen aanwijzingen dat de pakketbedrijven de controle verloren over de levertijd van bestellingen, aldus Wuunder.