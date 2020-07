Levi’s schrapt 700 banen, netto omzet 62 procent gedaald

Levi Strauss & Co. gaat snijden in het werknemersbestand, zo meldt het bedrijf in het kwartaalverslag voor het tweede kwartaal. In totaal schrapt het denimbedrijf 15 procent van het totale bestand wat neer komt op 700 banen.

Het schrappen van de banen moet ervoor zorgen dat Levi Strauss & Co.flexibeler wordt en beter op de markt kan reageren. De ontslagen moeten voor een jaarlijkse kostenbesparing van 100 miljoen dollar zorgen (omgerekend zo’n 88,6 miljoen euro), zo wordt gemeld in het persbericht.

In het tweede kwartaal liep de netto omzet bij Levi’s terug met 62 procent. De omzetstijging in het online kanaal van 25 procent kon de diepe daling in de fysieke retail niet compenseren. Levi Strauss & Co leed in het tweede kwartaal een verlies van 364 miljoen euro (322,4 miljoen euro).

Inmiddels is 90 procent van het winkelportfolio van de groep weer geopend. Zo’n veertig procent van de eigen winkels van de groep doet het op dit moment beter dan dezelfde periode vorig jaar, zo meldt CEO Chip Bergh in het persbericht.