Levi Strauss & Co.’s Q1 resultaten vallen hoger uit dan verwacht

Levi Strauss & Co. heeft in het eerste kwartaal van het huidige boekjaar een omzetgroei van 22 procent behaald. Hierdoor kwam de omzet van het kwartaal neer op 1,6 miljard dollar (ruim 1,4 miljard euro), zo blijkt uit het kwartaalverslag. Het bedrijf behaalde in het kwartaal hogere resultaten dan in eerste instantie verwacht.

Het netto inkomen van Levi Strauss & Co. was 196 miljoen dollar (179,5 miljoen euro) in het kwartaal. Wanneer men kijkt naar de diverse regio’s waarin Levi Strauss & Co. actief is, dan werd in het eerste kwartaal de meeste omzet behaald in geheel Amerika. Noord-, Zuid- en Midden-Amerika waren samen goed voor een omzet van 766 miljoen dollar (701 miljoen euro) dankzij een stijging jaar op jaar van 26 procent. Europa volgt met een omzet van 469 miljoen euro (429,6 miljoen euro) dankzij een toename van 13 procent. Azië was in het eerste kwartaal goed voor een omzet van 258 miljoen dollar (236,3 miljoen euro) met een stijging van 11 procent.

De goede resultaten van Levi Strauss & Co. zorgen ervoor dat het Amerikaanse bedrijf de verwachting voor het gehele boekjaar bevestigt. Het bedrijf verwacht een omzetgroei tussen de 11 en 13 procent waardoor een jaaromzet tussen de 6,4 en 6,5 miljard dollar (5,86 miljard en 5,95 miljard euro) behaald zal worden.