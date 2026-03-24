LEXSON: bouwen aan merken én carrières

In een industrieel pand met karakter in Breda, waar collecties tot leven komen en strategie tastbaar wordt, heerst een energie die verder gaat dan wholesale. Wie bij LEXSON binnenstapt, merkt het meteen: hier worden labels niet simpelweg gedistribueerd; hier worden ze gebouwd.

Niet de collectie alleen bepaalt het succes van een merk, maar de manier waarop en de plek waar deze landt. Juist in die vertaalslag van creatie naar markt ontstaat de echte waarde. LEXSON heeft zich sinds 2005 ontwikkeld tot een strategische partner die internationale premium- en lifestylemerken in de Benelux niet alleen vertegenwoordigt, maar structureel laat groeien.

Van strategie tot sell-out

Met een portfolio van zorgvuldig gecureerde labels en een netwerk van ruim 550 verkooppunten opereert LEXSON op het snijvlak van commercie en creatie. De kracht zit in een geïntegreerde aanpak waarin Sales, Marketing, PR, E-commerce en Finance naadloos samenkomen.

Voor professionals betekent dit een werkomgeving waarin je geen anonieme schakel bent, maar direct impact hebt op het geheel. Van go-to-market strategie tot sell-out op de winkelvloer: elke discipline draagt bij aan een duurzame marktpositie. LEXSON fungeert als verlengstuk van het merk, een rol die vraagt om scherp inzicht, ondernemerschap en gevoel voor timing.

Credits: LEXSON

Credits: LEXSON

Cultuur gedreven door ondernemerschap

Wat LEXSON onderscheidt binnen het fashionlandschap, is de uitgesproken ‘intrapreneurial’ mindset. Geen afwachtende houding, maar een cultuur waarin initiatief en eigenaarschap vanzelfsprekend zijn. De organisatie brengt specialisten uit uiteenlopende disciplines samen in een setting waar de lijnen kort zijn en de leercurve steil. Snel schakelen en vooruitdenken vormen de dagelijkse praktijk.

Die dynamiek vertaalt zich direct naar samenwerkingen met partners, waar vertrouwen en een gedeelde ambitie centraal staan. Zoals het team het zelf zegt: succesvolle samenwerkingen ontstaan wanneer je consequent méér levert dan verwacht. Binnen die cultuur krijgen mensen de ruimte om te groeien, eigenaarschap te nemen en continu van elkaar te leren, omdat sterke merken uiteindelijk worden gebouwd door sterke teams.

Credits: LEXSON

Credits: LEXSON

Waar performance en plezier samenkomen

Hoewel de lat hoog ligt, verliest LEXSON de menselijke factor niet uit het oog. Het team is jong, gedreven en sterk verbonden. De showroom fungeert niet alleen als commercieel hart, maar ook als ontmoetingsplek waar ideeën ontstaan en relaties worden verdiept. Gezamenlijke lunches, sportieve activiteiten en evenementen zorgen voor balans en versterken een cultuur waarin prestaties en plezier hand in hand gaan.

Credits: LEXSON

Credits: LEXSON

Bouwen aan merken én aan carrières

Werken bij LEXSON betekent bijdragen aan de toekomst van fashion in de Benelux. Het is een omgeving voor professionals die verder kijken dan transacties en willen bouwen aan merken.

Voor wie energie haalt uit groei, verantwoordelijkheid en samenwerking, biedt LEXSON een platform waar ambitie wordt omgezet in impact. Want uiteindelijk draait het hier om meer dan distributie alleen, het draait om visie, executie en merken die blijven.