Licenties ondermode Adidas en Wolford in handen van Delta Galil

Delta Galil Industries Ltd., de Israëlische (ondermode)fabrikant waar ook de Schiesser Groep toebehoort, heeft de licenties voor Adidas en Wolford verworven. Dat wordt aangekondigd in een persbericht. Het gaat om de licenties van het dames- en herenondergoed van Adidas Originals en Adidas Sport en de lingerie- en badmodecollecties van Wolford, met ingang van seizoen SS22. De Schiesser Groep wordt verantwoordelijk voor de verkoop en distributie van beide licenties in Europa.

De voororders van de twee licentiemerken voor lente/zomer 2022 starten medio juli. De Europese markten voor de licentieproducten van Adidas worden bediend via het eigen verkoopnetwerk van Schiesser. Dat geldt ook voor de Wolford collecties in de DACH-regio en Groot-Brittanië. Voor de overige Europese markten is de Schiesser Groep een samenwerkingsverband aangegaan met bestaande Wolford-agentschappen, zo wordt in het persbericht kenbaar gemaakt.

De Schiesser Groep, opgericht in 1875, maakt sinds 2012 deel uit van Delta Galil. Het bedrijf ontwerpt, produceert en verkoopt eigen merken Schiesser, Schiesser Revival en Uncover by Schiesser. Ook is het verantwoordelijk voor de Europese verkoop van PJ Salvage en de licenties van Marc O´Polo en Ted Baker ondergoed. Het bedrijf, gevestigd in Radolfzell, Duitsland, heeft zo'n 1600 medewerkers.

Delta Galil Industries produceert en verkoopt kleding voor dames, heren en kinderen, zowel onder zijn eigen merknamen als in licentie voor gerenommeerde merken als Calvin Klein, Columbia, Spalding, Tommy Hilfiger en Wilson.