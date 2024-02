Lichte groei voor Coach-moederbedrijf in tweede kwartaal

Tapestry, Inc. heeft in het tweede kwartaal van het boekjaar een lichte groei geboekt. Zowel de omzet als winst ging licht omhoog, zo blijkt uit een financiële update van het bedrijf.

De omzet kwam neer op 2,08 miljard dollar totaal. Omgerekend komt dit neer op 1,9 miljard euro. Het bedrijf, dat de merken Coach, Stuart Weitzman en Kate Spade onder zijn hoede heeft, behaalde dit door een stijging van 3 procent.

De brutowinst steeg licht van 1,39 miljard dollar een jaar eerder, naar 1,49 miljard dollar. Het netto inkomen (winst) liep echter iets terug van 330 miljoen dollar naar 322 miljoen dollar.

Naast de financiële cijfers meldt Tapestry, Inc. ook de voortgang van de deal met Capri Holdings Limited. In 2023 kondigde Tapestry, Inc. aan Capri over te nemen. Daarmee krijgt Tapestry, Inc. de merken Michael Kors, Jimmy Choo en Versace in het portfolio. In het statement wordt nu gemeld dat de deal zoals gehoopt verloopt en dat de integratie van Capri spoedig verloopt. Ook wordt verwacht dat de nodige goedkeuring voor de overname van de marktautoriteiten verkregen zal worden.