Lichte omzetdaling voor Hema in derde kwartaal

De omzet is bij Hema met 2,2 procent gedaald in het derde kwartaal, zo blijkt uit het kwartaalverslag. De daling schrijft de keten voornamelijk toe aan de aangescherpte coronamaatregelen in heel Europa.

De netto omzet daalde naar 310,2 miljoen euro, zo blijkt uit het verslag. Het omzetverlies in de winkels werd voor een groot deel worden opgevangen door de omzetstijging uit thuisbezorgingen, aldus het verslag. De omzet in dit segment steeg met 75,5 procent ten opzichte van het derde kwartaal van 2019. Het genormaliseerde EBITDA daalde echter nog met 11,9 procent naar 55 miljoen euro.

Hema verkocht in het derde kwartaal meer non-food artikelen. Zo was er een stijging van 8,9 procent in persoonlijke verzorgingsproducten en ging kleding 2,6 procent meer over de toonbank. In België en Luxemburg samen kon Hema profiteren van een omzetplus van 4,6 procent. In Duitsland kwam de stijging neer op 2,8 procent. In Frankrijk was er een kleine daling te zien van 1,8 procent in de omzet vanwege de coronamaatregelen in het land, aldus het verslag.

Tjeerd Jegen, CEO HEMA, in het persbericht: “We hebben in het derde kwartaal goed gepresteerd, ondanks alle beperkingen in verband met COVID19 en het daardoor teruggelopen klantenbezoek in de winkels. We hebben ons marktaandeel wederom vergroot en geprofiteerd van de toegenomen vraag naar woonartikelen. Opnieuw hebben we onze online omzet fors zien toeneme vanwege onze sterke online positionering en de stijgende vraag naar thuisbezorgingen. Aangescherpte COVID19-maatregelen in Europa alsook Nederland hebben uiteindelijk gezorgd voor een lagere kwartaalomzet. Met name de sluiting van de restaurants in Nederland en België had een negatieve impact op onze omzet.”