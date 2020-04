Lichte omzetdaling voor Skechers in Q1

Skechers USA, Inc. heeft een omzet van 1,24 miljard dollar (1,1 miljard eurp) behaald in het eerste kwartaal. Het bedrijf had in de periode te maken met een lichte omzetdaling van 2,7 procent, zo blijkt uit het kwartaalverslag.

De COO van Skechers, David Weinberg, geeft in het verslag aan dat het merk op een nieuw omzetrecord afstevende in het eerste financiële kwartaal. Het momentum dat het merk had in 2019 zette door in januari en februari. Door de verspreiding van de pandemie is het momentum nu omgebogen in een lichte omzetstijging. CEO Robert Greenberg voegt toe dat het bedrijf positieve signalen heeft gekregen uit China waar de winkels nu voorzichtig weer open gaan en dat het bedrijf een driecijferige groei heeft behaald in de e-commerce het afgelopen kwartaal.

In de thuismarkt De Verenigde Staten daalde de omzet met 2,9 procent. Internationaal was een daling van 6,8 procent te zien. Het operationeel resultaat daalde met 73 procent naar 44,8 miljoen dollar (41,6 miljoen euro). De nettowinst kwam neer op 49,1 miljoen euro (45,6 miljoen euro) aldus het kwartaalverslag.