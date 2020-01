Lichte omzetgroei voor Burberry in derde kwartaal

Burberry heeft een lichte omzetstijging gerealiseerd in het derde kwartaal. Het Britse modehuis zit inmiddels in het tweede jaar van het transformatieplan en behaalde een groei van één procent in het derde kwartaal, zo meldt het bedrijf in de kwartaalcijfers.

Het merk meldt dat het goede vooruitgang heeft geboekt met de transformatie van het modehuis. De nieuwe collectie van creatief directeur Riccardo Tisci beslaat nu zo’n 75 procent van het aanbod in de winkels van de Burberry Group. Verkoop bij gelijk aantal winkels steeg met drie procent geleid door verkoop bij de volle prijs.

Door de resultaten in het derde kwartaal verhoogt het modehuis de verwachting voor het boekjaar 2020. In eerste instantie verwachtte de Burberry Group dat de omzet stabiel zou blijven in het boekjaar, maar nu verwacht het een kleine groei.