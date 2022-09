Lichte omzetstijging voor H&M Group in derde kwartaal

De Zweedse H&M Group heeft in het derde kwartaal de omzet licht zien stijgen, zo meldt het bedrijf in een persbericht. De omzet kwam neer op 57,4 miljard Zweedse kroon dankzij eens stijging van 3 procent. In euro komt dit neer op 5,37 miljard euro.

De groep meldt dat het derde kwartaal een zwakke start had, maar dat de verkoop verbeterde gedurende de periode. De verkoop van de herfstcollectie had volgens de H&M Group een betere start dan vorig jaar.

De financiële update van de H&M Group gaat alleen over de omzet die het bedrijf behaald heeft. Pas op 29 september 2022 zal het bedrijf de resultaten van de gehele negen maanden in het boekjaar tot nu toe bekendmaken met daarbij de winstcijfers.