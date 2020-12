Lifestylemerk Hutspot failliet verklaard

Lifestylemerk Hutspot, bekend van zijn conceptstores in onder andere Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Eindhoven, is failliet verklaard door de rechtbank in Amsterdam. Als curator is P.J. Bos aangesteld.

Mede-oprichter Nick van Aalst vertelt aan Textilia dat hij en zijn partners tijdens Kerst hadden besloten om faillissement aan te vragen, door de gevolgen van de coronacrisis en de lockdown: “Als je op een gegeven moment op 50 procent omzetverlies zit en je ziet dat de groei naar online gaat, daar is ons type retail niet tegen bestand. Hutspot is een offline retailer.” Van Aalst laat aan het vakblad weten te hopen op een doorstart.

FashionUnited heeft contact gezocht met de curator voor aanvullende informatie, maar is nog in afwachting van een reactie.

Hutspot is in 2012 als pop-up winkel begonnen en opgericht door drie ondernemers: Nick van Aalst (CEO), Pieter Jongens (COO) en Reinier Bernaert (CFO). Het concept geldt als springplank voor startende merken, daarover zei Van Aalst in 2013: “Hutspot geeft jonge creatieven de mogelijkheid om hun kleding, accessoires, kunst, meubilair en ander producten te etaleren. De selectiecriteria zijn simpel: wij moeten een product of collectie alle drie mooi vinden en erachter staan ”. Hutspot werd in 2014 uitgeroepen tot beste start-up tijdens een ABN AMRO retailsenimar. In 2018 lanceerde Hutspot zijn eerste kledingcollectie, nadat het bedrijf in 2013 al een eigen accessories collectie had gelanceerd. Vandaag de dag telt het in Nederland acht winkels en een webshop.

Beeld: Hutspot