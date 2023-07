Lightspeed lanceert nieuw platform voor retailers die innovatie omarmen

Lightspeed, het kassasoftware- en betaalplatform voor ondernemers die willen innoveren, brengt een nieuw kassasysteem op de markt waarmee winkels met slimme technologie hun workflow kunnen optimaliseren. De nieuwe versie was al beschikbaar in Australië, Nieuw-Zeeland, Canada, de VS en het Verenigd Koninkrijk, en is nu gelanceerd in Nederland en België. Met de software en hardware van Lightspeed Retail kunnen ondernemers in de detailhandel hun processen verbeteren, en zich makkelijk aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen in de snel evoluerende retailsector.

Veelzijdig én simpel

Ewout van Rossum, Regional Manager Retail voor de Benelux bij Lightspeed, is trots op het nieuwe flagship product: “Het platform is zo ontwikkeld dat iedereen binnen het bedrijf er meteen mee aan de slag kan”, vertelt hij. “En het is niet alleen gebruiksvriendelijk, maar ook heel veelzijdig. Je kunt er dus zoveel mee de diepte ingaan als je zelf wilt, en het hele systeem gemakkelijk uitrollen over al je locaties”, gaat hij verder.

Naast een compleet kassasysteem beschikt Lightspeed Retail over geavanceerde en intuïtieve software voor voorraadbeheer, wat voor veel retailers tijdrovend werk is. Het overzichtelijke dashboard geeft in één oogopslag inzicht in marges en performance. Het systeem stuurt notificaties als voorraadniveaus laag zijn, en winkeliers kunnen binnen de voorraad-tool meteen nieuwe inkooporders plaatsen.

Credits: Lightspeed

Omnichannel retail: data driven, op alle kanalen

Retailondernemers die met hun tijd meegaan weten het al jaren, en Covid maakte het eens te meer duidelijk: een winkel kan niet meer zonder webshop. Het koppelen van alle verkoopkanalen staat dan ook centraal bij Lightspeed Retail, evenals het integreren van marketing en loyaliteitsprogramma’s. Zodra ondernemers hun sales- en marketingprocessen automatiseren, beschikken ze algauw over een grote hoeveelheid verkoopdata, klantdata en meer. Hoe kun je al die data in je voordeel gebruiken, zonder overweldigd te raken? “Het aantal analyses en rapporten dat je met Lightspeed Retail kunt uitvoeren is eindeloos, maar je kunt als retailer kiezen welke rapporten voor jou belangrijk zijn, en die selectie wordt overzichtelijk weergegeven”, vertelt Ewout. “Ondernemers kunnen niet alleen verkoopresultaten tot in detail analyseren, maar ook personeelsprestaties en de effectiviteit van marketingcampagnes. Daarnaast beschikt het platform over een uitgebreid loyaliteitsprogramma, waarmee je klanten op allerlei manieren kunt benaderen op basis van hun aankoopgeschiedenis, en giftcards kunt aanbieden die zowel in de winkel als webshop te gebruiken zijn”.

Personalisatie als pijler

Retailers die al veel ervaring hebben met digitale platformen gebruiken doorgaans een groot aantal tools voor het stroomlijnen van hun verkoop, administratie, voorraadbeheer en marketingcampagnes. Als die systemen niet met elkaar communiceren, zorgt dat in veel gevallen voor dubbel werk, extra kosten en onnodig veel complexiteit. Het voordeel van Lightspeed is het principe van de one stop shop, oftewel alles onder één dak, legt Ewout uit: “Dankzij de open API van Lightspeed Retail kunnen ondernemers hun kassasysteem koppelen aan de systemen waarmee ze al werken. En dat is voor veel van hen een opluchting, dat ze niet wéér een nieuw systeem hoeven te implementeren. Bij Lightspeed is personalisatie een van de belangrijkste pijlers, en dat is de reden dat bedrijven die willen groeien heel tevreden zijn met Lightspeed, want wij groeien met ze mee”.