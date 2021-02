Lily-Balou valt in de prijzen bij Sustainable Family Awards

Het Belgische modemerk Lily-Balou heeft twee prijzen in ontvangst genomen bij de jaarlijkse Sustainable Family Awards. Anne de Smedt, oprichter van Lily-Balou, mocht de awards voor beste kledingmerk én beste kinderkledingmerk mee naar huis nemen. Dat is te lezen op de website van Sustainable Family, de organisator van de awards.

Lily-Balou werd geprezen om haar uitgebreide duurzaamheidsstrategie. Zo produceert het bijna alle kleding van biologisch katoen, gerecycled polyester, ecovero en tencel. Vijf van de zes textielleveranciers van Lily-Balou zijn GOTS-gecertificeerd, en ook het merk zelf heeft zo’n certificaat. Ook geeft het merk geen kortingen op Black Friday, maar doet in plaats daarvan een schenking aan Natuurpunt.

“Dat we twee Sustainable Family Awards in ontvangst mogen nemen, is ongelooflijk,” schrijft De Smedt in een bericht op de site van Lily-Balou. We waren supertrots om bij de finalisten te zijn, en hadden stiekem wel gehoopt op één award, maar dit is zoveel meer dan we hadden durven dromen.”

In de categorieën ‘kledingwinkel’ en ‘tweedehandskledingwinkel’ belandden respectievelijk Supergoods en Finn & Julia op de eerste plaats.

De Sustainable Family Awards zijn een initiatief van online duurzaamheidsplatform Sustainable Family. Via deze awards wil Sustainable Family aandacht vragen voor duurzame bedrijven uit België en Nederland. Er worden prijzen uitgereikt in totaal 20 categorieën: van kleding tot voeding en van lokale zelfstandige tot goed doel.