Limburgs duo lanceert kledingverhuurservice Sueter

De Limburgse Vera van den Nieuwenhof en Thomas Schoffelen streven naar een duurzame mode toekomst en lanceren een kledingverhuurservice: Sueter. Op de website wordt (nu nog) een kleine collectie aan designer items te huur aangeboden, maar het duo is in gesprek met lokale retailers om de collectie uit te breiden, zo melden de twee in een persbericht.

De verduurzaming van de mode-industrie begint volgens Van den Nieuwenhof en Schoffelen bij het veranderen van het consumentengedrag. “Nederlanders kopen gemiddeld 46 kledingstukken per jaar. In de gemiddelde Nederlandse kledingkast hangen tussen 150 en 200 stukken kleding. Daarnaast gooien we ieder jaar 40 kledingstukken per persoon weg. Dat is eeuwig zonde”, vinden Van den Nieuwenhof en Schoffelen. “Door kleding te dragen in plaats van te kopen, hebben we met meer mensen veel minder kleding nodig. Dat is het doel van Sueter.”

Consumenten kunnen kleding huren via de website, maar er wordt ook gewerkt aan de ontwikkeling van een app. De app stelt gebruikers in staat eenvoudig door de collectie te bladeren, favoriete items te reserveren en de levering te regelen. Bovendien zal de app een functie bevatten, waarmee gebruikers hun eigen kledingkast kunnen beheren en outfits kunnen plannen voor speciale gelegenheden, aldus het persbericht.

Sueter wil uiteindelijk niet enkel gezien worden als ‘verhuurservice’, maar een gemeenschap creëren. “In de toekomst lijkt het ons tof om evenementen en meet-ups te organiseren, waarbij het mogelijk is om nieuwe merken te ontdekken, kleding ter plekke te passen en te lenen en modeliefhebbers aan elkaar te koppelen, tips uit te wisselen en ervaringen te delen”, aldus Van den Nieuwenhof en Schoffelen.