Lingerie van bananentextiel: Musa Intimates opent eerste, tijdelijke winkel in Utrecht

Ondergoed van bananenplanten: het klinkt tegelijkertijd als verre geschiedenis en als toekomstmuziek. Maar het Nederlandse lingeriemerk Musa Intimates is er al een tijdje mee bezig. Sinds vorige week zijn de slips van Musa, uitgevoerd in drie varianten, online te bestellen. Op woensdag 9 februari opent in Utrecht de eerste pop-up shop van het merk, zo is in een persbericht van Musa te lezen.

De pop-up is straks te vinden in het centrum van Utrecht, op Achter Clarenburg 25. “De pop-up biedt winkeliers de kans om voor het eerst het bananentextiel in het echt te bekijken, te voelen en een pre-order te plaatsen,” zo staat in het persbericht. Daarnaast is er een expositie met werk van vrouwelijke Utrechtse kunstenaars en vinden er de komende tijd verschillende evenementen plaats, waaronder lezingen. Tot slot willen de oprichters van Musa in de pop-up shop het verhaal van het merk vertellen.

Het ondergoed van Musa wordt gedeeltelijk gemaakt uit restmateriaal van de bananenproductie. Na de oogst van bananen wordt de stam van de bananenplant in de meeste gevallen vernietigd. Van de vezels uit de stam kan echter ook een zacht textiel worden gemaakt, dat vanwege de ‘verkoelende en ademende kenmerken’ ideaal is voor ondergoed, zo schrijft het team achter Musa. Daarnaast biedt de productie van het materiaal ‘een nieuwe inkomstenstroom voor de bananenboeren en hun werknemers’. Het ondergoed bestaat uit zestig procent bananentextiel en veertig procent katoen, is gestikt met garen van gerecycled polyester, en wordt geverfd met natuurlijke verfstoffen als indigo en meekrap.

Musa Intimates werd in 2019 opgericht en wordt geleid door Ellen van Til, Loes Pennings en Esther van de Glind. De pop-up van het merk blijft open tot tot 2 maart 2022.