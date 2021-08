Lingeriegroep Van de Velde voert omzet en nettowinst op in eerste halfjaar

Van de Velde wist in het eerste halfjaar van 2021 de omzet met 32,1 procent op te voeren, zo blijkt uit het financiële verslag van de lingeriegroep. Niet alleen wist het bedrijf de omzet te stuwen, ook de netto groepswinst verbeterde van 5 miljoen euro naar 18,2 miljoen.

De omzet kwam uiteindelijk neer op 97,6 miljoen euro in de periode van zes maanden. Van de Velde schrijft wel dat het bedrijf, zoals vele anderen, te maken kreeg met de langdurige lockdowns en winkelbeperkingen. Ondanks dat was er een sterke omzetgroei te zien in het eerste halfjaar. De lingeriegroep schrijft dat de verkopen van lingerie zeer sterk herstelden tijdens het halfjaar en bijna het niveau van de eerste helft van 2019 bereikten. De verkoop van badgoed is echter nog niet hersteld. Van de Velde schrijft dit toe aan de vele beperkingen en onzekerheden met betrekking tot reizen in het voorjaar van 2021.

In Europa wist de groep een stijging in de retailomzet te behalen van 16,4 procent. In de Verenigde Staten werd een groei van 64 procent in de retailomzet behaald. Van de Velde plaats hierbij de notitie dat er in de Verenigde Staten geen lockdowns waren in 2021 ten opzichte van langdurige lockdowns in 2020. Dit verklaart volgens de groep de sterkere resultaten. Ondanks de goede resultaten in de VS, heeft de lingeriegroep besloten de winkelactiviteit in het land te beperken tot drie winkels.

Van de Velde is het moederbedrijf van de merken PrimaDonna, Marie Jo en Andres Sarda. De groep werkt samen met 3.600 lingerieboetieks wereldwijd. Daarnaast heeft de groep twee eigen retailmerken namelijk Rigby & Peller en Lincherie.