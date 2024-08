Lingeriegroep Van de Velde ziet resultaten licht dalen in H1

De Belgische lingeriegroep Van de Velde heeft in het eerste financiële halfjaar zowel de omzet als de nettowinst zien dalen. CEO Karel Verlinde geeft in het financiële statement aan dat er sprake was van een ‘moeilijke voorjaar voor de hele modesector’.

De omzet daalde met 6,1 procent naar een bedrag van 113,3 miljoen euro. Deze omzet behaalde het met de merken Marie Jo, Primadonna en het recent gerebrande Sarda. Ook heeft het de retailers Lincherie en Rigby & Peller in het portfolio. De omzet in de wholesale daalde in het halfjaar, maar direct-to-consumer toonde juist een stijging.

Wie kijkt naar de nettowinst van de groep, ziet een daling van 10,6 procent. Vanwege de afname komt het kerncijfer neer op 19,7 miljoen euro.

Van de Velde geeft aan de tweede helft van het huidige boekjaar met vertrouwen tegemoet te zien. Dit komt vooral door de sterke marktpositie van de merken Primadonna en Marie Jo in zowel de Benelux als Duitsland. Dit wordt omschreven als ‘een solide basis voor de toekomst’. Recent werd het merk Andrés Sardà ook gerebrand naar Sarda. Hierover schrijft Van de Velde dat er een veelbelovende start is geweest.