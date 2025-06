Lingeriemerk La Perla gered door voormalig Expedia-CEO

De naam van de nieuwe eigenaar die het merk en de productielocatie van La Perla heeft overgenomen, is eindelijk bekendgemaakt. Hij behoudt alle 210 werknemers en neemt nog eens veertig mensen aan. Peter Kern, voormalig CEO van Expedia en investeerder in de wijnindustrie, heeft La Perla gekocht.

De naam van de nieuwe eigenaar werd onthuld door de Romeinse krant Il Messaggero, die bronnen bij het Italiaanse Ministerie van Economische Ontwikkeling citeerde. De ondernemer woont in Italië met zijn vrouw, die de investering voorstelde.

Op 27 mei werd aangekondigd dat La Perla gered was. "La Perla is gered! We staan klaar om dit symbool van 'Made in Italy' toe te wijzen aan een industriële partij die het merk, de productielocatie en alle 210 werknemers zal behouden, met nog eens veertig nieuwe aanwervingen. Een buitengewoon resultaat, de vrucht van geweldig teamwerk", aldus minister van Ondernemingen en Made in Italy, senator Adolfo Urso, aan de tafel van La Perla, die plaatsvond in de fabriek van het bedrijf in Bologna en waaraan werknemers, lokale instellingen en vakbonden deelnamen.

Minister Adolfo Urso, op het hoofdkantoor van La Perla Credits: Mimit