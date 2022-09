Little Indians gaat in zee met Scandinavische ERP-aanbieder TRAEDE: “Onze klanten zien nu álles”

ERP-aanbieder TRAEDE heeft de eerste stappen gezet in de Nederlandse markt via een succesvolle samenwerking met kinderlifestylelabel Little Indians. Kian Bahari van TRAEDE: “Het was fijn om met Vanessa en haar personeel te werken en als merk vormt Little Indians een geweldige match met TRAEDE. Als ongoing, groeiend bedrijf begonnen ze steeds meer uitdagingen te ervaren met hun voormalige setup. Ik week zeker dat ze van onze op maat gemaakte oplossingen zullen profiteren.”

FashionUnited sprak met eigenaresse Vanessa Erasmus over haar ervaring met de Deense serviceprovider en het belang van vernieuwen als speler in het moderne retaillandschap—als B2B én B2C.

Hoe kwam je uit bij TRAEDE als geschikte ERP-partner?

“We werkten bij Little Indians met veel verschillende systemen die los aan elkaar geknoopt waren. De B2B was een beetje verouderd en niet heel gebruiksvriendelijk. Daarom ben ik op zoek gegaan naar verschillende partijen—best een lijdensweg. Ik vond het een moeilijke beslissing, want hoe je je processen leidt is het goud van je onderneming. Je systeem bevat al je voorraden, is gekoppeld aan je webshop en B2C bestellingen en je B2B moet makkelijk te begrijpen zijn voor je eindconsument. Het kiezen van je software is een ingrijpende keuze waarmee je de hele basis van je onderneming opnieuw legt.

Kian, ons aanspreekpunt, heeft mij daar wel in meegenomen en gerustgesteld. Als eigenares merk ik ook dat mensen het fijn vinden om direct bij mij in te kopen: ik ben toch het gezicht van het merk. Zo voelde het voor mij ook met Kian. Ik heb natuurlijk ook de kosten vergeleken. Andere systemen zijn even duur maar hebben een hele hoge instap. Bij TRAEDE zijn de opstartkosten minder hoog en koop je bouwstenen om de service uit te breiden. Ik heb ook gekeken naar TRAEDE’s huidige klanten; bij Little Indians werken

Omdat TRAEDE nieuw is in Nederland zijn ze ook druk bezig met het zoeken naar nieuwe samenwerkingspartners. Ik weet bijvoorbeeld dat ze werken met DPD en Sendcloud waardoor wij gemakkelijk en snel onze verzendlabels kunnen printen. Er komen binnenkort gegarandeerd nieuwe features bij waardoor het totaalpakket nog gebruiksvriendelijker wordt.“

Beeld: Little Indians

Wat voor verandering heeft Little Indians doorgemaakt via TRAEDE?

“Wij zijn een groothandel in kinder- en lifestyleartikelen maar we hebben evengoed een website waar we direct aan de consument leveren. Daaraan vastgekoppeld werken we ook nog met een Marketplace. Er lopen bij ons zoveel systemen samen, dat het fijner is als het gewoon één geheel is. TRAEDE levert ons een ERP-systeem dat eigenlijk alles regelt van invoicing tot B2B-orders tot de fulfilment van B2C-orders.

Onze setup was gefragmenteerd en is nu gecentraliseerd. We hadden allemaal losse koppelingen: B2B, magazijn, het facturatieprogramma…het zit nu allemaal in één systeem. Die informatie wordt doorgestuurd naar alle segmenten van onze onderneming. Daardoor kan de klant ook makkelijker dingen inzien: ik heb deze order gemaakt, dat pakket wordt zo laat verzonden, dit zijn mijn openstaande facturen. Zij konden voorheen alleen delen zien; nu zien ze alles.

Ze zijn bij TRAEDE heel meedenkend. We misten enkele features van ons oude systeem. We hebben bijvoorbeeld aangekaart dat wij de orders anders willen verwerken in het magazijn. Ze staan er dan voor open om dat aan te passen. Normaalgesproken is het: als tien andere klanten dat ook willen, kan het geregeld worden. Je betaalt dan vaak een extra bedrag, omdat het geprogrammeerd moet worden. Bij TRAEDE zitten dat soort dingen er standaard bij. Die aanpak komt ook wel door de mensen waar ze mee samenwerken: dezelfde soort klanten zullen de applicaties die wij vragen ook nodig hebben.”

Kian noemde jullie een voorbeeld van een bedrijf dat zich via ERP-

transformatie klaarstoomt voor de toekomst. Waarom is deze stap noodzakelijk? “De huidige setup maakt ons in de backoffice efficiënter. Elke klant kan alle informatie zelf zien waardoor we minder dingen op moeten sturen of op moeten zoeken. We kunnen ons daarom met andere zaken bezighouden. Dat is in een dynamische tijd als deze heel belangrijk om te kunnen groeien.

Bovendien zitten er veel andere (nu nog voornamelijk Deense) klanten in het systeem. Als ik op de beurs aangeef dat wij werken met TRAEDE, zeggen veel van hen: dat ken ik, of, ik gebruik hun systeem ook voor dát en dát merk. Zij hebben namelijk maar één login voor alle klanten die bij hen zijn aangesloten. Binnen dat platform krijg je toegang tot alle merken.”

Over TRAEDE

De Deense ERP-serviceprovider TRAEDE speelt in op de behoefte van retailers en wholesalers in de dynamische mode-industrie aan een schaalbaarder, intuïtiever onlinemodel waarin B2B en B2C bij elkaar komen. TRAEDE is een alles-in-één ERP-systeem. Daarbij horen ook integraties met services zoals shopify, WooCommerce, Picqer, sendcloud en Exact Online. De service is network-based. Hoe meer merken gebruik maken van de service, hoe meer waarde er wordt gecreëerd voor de deelnemers. Klanten kunnen informatie zoals product afbeeldingen en CSV-files van orders van al hun TRAEDE-merken inzien onder één login. De service is cloud-based en zonder installatie toegankelijk vanaf elke locatie. TRAEDE maakte dit jaar haar entree in de Benelux met Nederland als startmarkt.

Over Little Indians

Vanessa Erasmus begon haar merk Little Indians in 2014 omdat ze als moeder van twee zoons een eigenzinnige wereld wilde creëren voor kleintjes die past bij de lifestyle van de moderne moeder. Wat begon met schoenen en leggings, liep uit tot een volledig kleding- en lifestylemerk inclusief keukenwaar, fotoboeken en home & bedding artikelen. Met het oog op duurzaamheid worden collecties in-house ontworpen in Ridderkerk. Naast wholesale wordt het label ook direct verkocht via de website. www.little-indians.com