Lobby voor aanvullend ondersteuningspakket modebranche

Bij brancheorganisatie Modint stond afgelopen week in het teken van het inventariseren van de impact van de crisis in de modebranche. De impact zal sterk verschillen per marktsegment en bedrijf, maar zal hoe dan ook onder de streep gigantisch zijn, economisch én emotioneel.

Om met het laatste te beginnen. Begin deze week hebben we samen met zes andere brancheorganisaties een appèl gedaan op solidariteit en coulance. Daar wordt enorm gehoor aan gegeven en dat doet goed. Bedrijven die normaal zwaar met elkaar concurreren, voorzien elkaar nu van informatie en tips. Afnemers en leveranciers leggen de juridische contracten die ze met elkaar hebben even opzij, om eerst te kijken hoe ze er op een andere manier uit kunnen komen. Want zij realiseren zich dat zij ook ná de coronacrisis samen verder moeten. Maar makkelijk is het voor niemand, het vraagt lef, kracht en mensgerichtheid.

Dit lukt niet overal, wat leidt tot extra emotie en ongerustheid over de toekomst. Daarom nogmaals het verzoek van bedrijven door de hele keten: sla de handen ineen en probeer elkaar te helpen waar mogelijk!

Patric Hanselman, directeur Modint: “Modint werkt op dit moment aan een verzoek aan het rijk voor een aanvullend sectoraal ondersteuningspakket. Dit willen we graag afgestemd en gebundeld aanbieden namens leveranciers, retailers en andere relevante stakeholders in onze keten. Het is complexe materie. Diverse oplossingen voor de een leiden weer tot problemen bij een ander. Maar, met de huidige inzichten ligt het voor de hand dat er een pakket wordt gebouwd met een combinatie van maatregelen.

Denk daarbij aan mogelijkheden tot regulering van marktwerking (bijvoorbeeld een uitverkoopwet), opkoopregelingen van goederen die anders tot dumping zou leiden en omzetcompensatie voor bedrijven die tussen het wal en het schip raken. Er zijn duizend-en-één spelregels waaraan moet worden voldaan. Dat betekent dat sommige wensen tijd zullen kosten om ingewilligd te worden. Maar ik zie zeker goede openingen!

Vanmiddag zijn er weer webmeetings met leden én partners zoals INretail. Daar gaan we draagvlak toetsen en plannen maken. Hopelijk gaan we mooie vervolgstappen zetten.“

Voor specifieke vragen kunt u mailen naar [email protected]

Beeld: Pexels