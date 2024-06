Locatus overgenomen door Amerikaanse Green Street

Het Nederlandse databureau, bekend van onafhankelijk onderzoek in retail en winkelstraten, is overgenomen door het Amerikaanse Green Street. Dit laat Green Street weten in een persbericht.

Jeffry Stuek Jr., de CEO van Green Street, benadrukt in het persbericht dat Locatus' twintigjarige kennis over de Beneluxmarkt goed past bij het bedrijf. Stuek noemt Locatus een “groot talent." Naar eigen zeggen heeft Green Street meer dan 35 jaar ervaring in het maken van analyses op basis van vastgoeddata-onderzoek. Het bedrijf geeft advies aan bedrijven die “snellere investeringsbeslissingen" willen nemen. Via zijn platform helpt het bedrijf marktdeelnemers in het vinden van kansen en manieren om rendement te vergroten.

Gerard Zandbergen, CEO van Locatus, benadrukt het belang van samenwerking voor groei in het persbericht: “Locatus is blij met de samenwerking met Green Street. We zien grote mogelijkheden om onze retaildatabase verder uit te breiden naar andere Europese landen. Bovendien zal de infrastructuur van Green Street ons helpen om onze klanten nog beter van dienst te zijn met hoogwaardige gegevens en geavanceerde dashboards.”

Locatus is de vierde overname van Green Street sinds 2020, aldus het persbericht. Eind 2023 nam het bedrijf de Britse Local Data Company over.