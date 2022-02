Lockdown remt economische groei in vierde kwartaal 2021

In het vierde kwartaal van 2021 groeide de Nederlandse economie met 0,9 procent. Dat blijkt uit een eerste berekening van het CBS. De economische groei was kleiner dan in het tweede en derde kwartaal: toen groeide het bruto binnenlands product (bbp) nog met respectievelijk 3,8 en 2,1 procent. Volgens het CBS heeft de lockdown in het najaar van 2021 de economische groei in het vierde kwartaal gedrukt.

Dat er toch nog sprake was van groei, had vooral te maken met een stijging van investeringen met 2,6 procent. Daarnaast groeide de invoer met 0,8 procent harder dan de uitvoer, die met 0,1 procent toenam. Huishoudens gaven dan weer minder uit: in het vierde kwartaal van 2021 besteedden zij 0,1 procent minder dan in het derde kwartaal van het jaar.

Met de cijfers van het vierde kwartaal is ook een voorlopig groeicijfer voor het hele jaar 2021 te berekenen. Volgens het CBS steeg het bbp in 2021 met 4,8 procent ten opzichte van 2020. Die groei zou te danken zijn aan zowel een hoger handelssaldo, meer consumptie door huishoudens, meer investeringen en een hogere consumptie door de overheid.

Ten opzichte van 2019, het laatste jaar voor de pandemie, bedroeg de economische groei in 2021 0,8 procent.