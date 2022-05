Lockdowns in Azië drukken op omzet Adidas AG in eerste kwartaal

Adidas AG heeft in het eerste kwartaal de omzet gelijk gehouden en het netto inkomen terug zien lopen, zo blijkt uit het kwartaalverslag van het bedrijf. De omzet kwam 0,6 procent hoger uit op 5,3 miljard euro terwijl het netto inkomen terugliep met 11,5 procent naar 490 miljoen euro. Uit het verslag blijkt dat vooral de resultaten in Azië terugliepen gedurende de periode.

Op het vasteland van China liep de omzet van Adidas AG terug met 28,4 procent. In het gebied vonden tijdens het eerste kwartaal diverse lockdowns plaats gerelateerd aan de pandemie, vielen de bezoekersaantallen terug en waren winkels gesloten. In het gebied werd daardoor een omzet behaald van 1 miljard euro. In de rest van de Asia Pacific regio liep de omzet 16 procent terug naar 506 miljoen euro. Ook in deze regio voelde het modebedrijf de impact van de pandemie. Hoewel er dus een significante omzetdaling te zien is in de regio’s verwacht Adidas AG dat het bedrijf wel weer terugkeert naar omzetgroei in het tweede kwartaal, aldus het kwartaalverslag.

De verkoop in Noord-Amerika, de EMEA-regio (Europa, Midden-Oosten en Afrika) en Latijns Amerika lieten in het eerste kwartaal juist flinke groei zien. In de EMEA werd een omzet van 1,9 miljard euro behaald dankzij een groei van 9,3 procent. In Noord-Amerika werd een groei van 21,2 procent genoteerd samen met een omzet van 1,4 miljard euro. In Latijns-Amerika was de toename zelfs 41,2 procent waardoor de omzet neerkwam op 419 miljoen euro.

Vanwege de impact van de lockdowns in China stelt Adidas AG de verwachting voor de omzet en het netto inkomen iets naar beneden bij. Naar verwachting ligt de omzetgroei rond de 11 procent nu en het netto inkomen rond de 1,8 miljard euro.

Adidas AG kondigt nieuwe strategische samenwerking met Foot Locker, Inc. aan

Adidas AG heeft naast de kwartaalcijfers ook een nieuwe strategische samenwerking aangekondigd. Adidas AG is een partnerschap aangegaan met Foot Locker, Inc. zo is te lezen in een separaat persbericht. De samenwerking draait om ‘product innovatie, verfijnde ervaringen en een diepere band met consumenten’, aldus het bericht. Foot Locker wordt hiermee de belangrijkste partner van Adidas op het gebied van de basketbal categorie.