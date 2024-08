Logistiek via marketplaces of uitbesteden aan een fulfilment partij?

Het blij maken van e-commerce klanten houdt na het maken van een online bestelling niet op. Juist het slim en effectief regelen van order fulfilment en post-aankoop logistiek kan het verschil maken tussen een hoge of lage klanttevredenheid. Maar liefst 70% van klanten beoordelingen zijn gebaseerd op logistieke processen. Logisch om dit goed te willen doen, toch? Echter vragen deze processen om gedetailleerde planning, tijd en ruimte. Om effectieve en foutloze orderverwerking te regelen, kunnen fashion merken rekenen op fulfillment services (volledige logistieke ontzorging) vanuit marketplaces en fulfilment bedrijven.

De rol van fulfilment

Logistiek fulfilment omvat het hele proces van het beheer en uitvoeren van bestellingen, vanaf het verkooppunt tot wanneer de klant ze ontvangt. Het beheer van de voorraad, verwerken van orders, het verpakken en het beheer van de verzending en retouren zijn allemaal onderdeel van dit proces. Goede fulfilment logistiek zorgt ervoor dat bestellingen efficiënt, nauwkeurig en op tijd worden uitgevoerd. Zo kunnen modemerken besparen op mensen, ruimte en tijd. Hierdoor kan er meer tijd geïnvesteerd worden in kernactiviteiten, zoals ontwikkeling en marketing van producten en het faciliteren van merkgroei.

De vraag naar dit type services is gigantisch. Niet gek dus, dat niet alleen fulfilment gerichte partijen, maar ook marketplaces dit soort services aanbieden. In 2022 lanceerde zo bijvoorbeeld mode en lifestyle e-commerce platform Zalando een pilot voor hun eigen fulfilment oplossingen, eind 2023 werd het logistieke gedeelte van Zalando losgekoppeld en voortgezet onder de naam ZEOS Fulfilment.

De mogelijkheden bij Zalando

Het toonaangevende, internationale verkoopplatform Zalando heeft zich gevestigd als een bekende naam in de e-commerce wereld en het verkopen op Zalando biedt daarom grote kans voor groei voor online mode merken. Met een bereik van meer dan 49 miljoen klanten in 20+ Europese markten met 252 miljoen bestellingen, is het duidelijk dat verkopen op Zalando aantrekkelijk is voor online mode verkopers. Daar speelt Zalando tactisch op in: het platform biedt bijvoorbeeld niet alleen logistieke services, maar kan ook helpen om de juiste doelgroep zo goed mogelijk te bereiken via Zalando Marketing Services.

ZEOS Fulfilment

Met Zalando’s Fulfilment biedt Zalando een multi-channel oplossing aan voor de behering en verwerking van Zalando bestellingen. Het gebruik van Zalando’s Fulfilment is onder andere voordelig voor fashion webshops die nog wat minder naamsbekendheid hebben onder hun doelgroep. Door gebruik te maken van de diverse services op Zalando kunnen deze webshops vanuit één platform compleet worden ontzorgd, en tegelijkertijd meer zichtbaarheid creëren bij de juiste doelgroep.

Tijdens de aanpassing van Zalando Fulfilment Services naar ZEOS zijn de voorwaarden vanuit de fulfilment diensten hetzelfde gebleven. Echter, recent zijn hier alsnog aanpassingen in gemaakt. Voor sommige fashion webshops reden om nog eens kritisch te kijken naar de best passende fulfilment oplossing voor hun fashion brand.

Logistiek uitbesteden aan een fulfilment partij

Voor webshops welke niet alleen op Zalando verkopen, maar ook op andere Fashion marketplaces, is een onafhankelijke fulfilment partij een fijne uitkomst. Fulfilment partijen zoals Monta kunnen koppelingen realiseren tussen de diverse marketplaces, eigen webshop, en de software van de fulfilment aanbieder. Hierdoor hoeft er geen rekening gehouden te worden met meerdere voorraden van eenzelfde product, maar wordt er geprofiteerd van een centrale voorraad.

Deze centrale voorraad kan dan dus worden gebruikt voor meerdere platforms, inclusief Zalando. Dit leidt tot lagere voorraadkosten, meer overzicht, gemakkelijkere logistieke processen en efficiënter voorraadbeheer, terwijl klanten gebruik kunnen blijven maken van het internationale bereik van Zalando. Daarnaast is een fulfilmentpartij vaak ook flexibeler in processen, en kunnen er persoonlijkere services verwacht worden.

Monta heeft op dit moment 18 warehouses in Nederland, België, Duitsland en Engeland. Daarnaast kan een fulfilment partij als Monta wereldwijd verzenden en voldoet het vaak aan de eisen omtrent orderverwerking vanuit marketplaces als Zalando. Bij Monta krijgen merken daarnaast toegang tot hun eigen ‘MontaPortal’, waarbij merken duidelijke data inzichten hebben van de status van orders en je voorraad, waarmee trends kunnen worden ingezien, en verkoopprognoses gemaakt kunnen worden.