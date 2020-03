Loket aanvraag NOW opent op 6 april, overheid vergoedt maximaal 90 procent van loonkosten

Bedrijven die vanwege de coronacrisis omzet mislopen, kunnen vanaf 6 april terecht bij uitkeringsinstantie UWV om een loonkostenvergoeding aan te vragen. De Nederlandse overheid vergoedt tot 90 procent van de loonkosten voor een periode van drie maanden, zo maakte minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vanochtend bekend. De minister presenteerde tijdens een persconferentie de specificatie van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW). FashionUnited zet de belangrijkste punten op een rij.

90 procent van loonkosten vergoed, ook voor flexwerkers

“Bedrijven die gedurende drie maanden ten minste 20 procent omzetverlies hebben, kunnen hiermee vanaf 1 maart een tegemoetkoming van maximaal 90 procent van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling”, zo is te lezen op de website van de Rijksoverheid. Bij een omzetverlies van 100 procent is dat 90 procent, bij een omzetverlies van bijvoorbeeld 50 procent wordt het 45 procent van de totale loonsom, enzovoorts.

De maatregel is er ook op gericht, benadrukt minister Koolmees, om de lonen van flexwerkers en personeel met nulurencontracten door te kunnen betalen. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar contractvorm, zolang voor het betreffende personeel loonaangifte wordt gedaan en hij of zij verzekerd is voor de WW, ZW of WIA.

“De regeling is bedoeld om mensen in dienst te kunnen houden”, aldus minister Koolmees. Voorwaarde voor de maatregel is dan ook dat er geen personeel de laan uit wordt gestuurd. “Moeten er toch mensen worden ontslagen,” waarschuwt de minister, “dan komt er voor het bedrijf achteraf een boete bij.”

Aanvraagloket NOW opent 6 april

Uitkeringsinstantie UWV, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de NOW, streeft ernaar om het online loket voor het aanvragen van de NOW te openen op maandag 6 april. Fred Paling, bestuursvoorzitter van UWV, benadrukt dat er enkele dagen nodig zullen zijn om zeker te stellen dat het systeem naar behoren werkt. Als dat zo is, kunnen de eerste voorschotten twee tot vier weken na de opening van het loket worden uitbetaald. De aanvraagperiode voor de NOW loopt tot en met 31 mei 2020.

Bedrijven die op kortere termijn liquiditeitsmiddelen nodig hebben, merkt minister Koolmees op tijdens de persconferentie, kunnen worden geholpen met andere maatregelen uit het noodpakket.

Geen sectorspecifieke aanpassingen

De maatregel is “ingericht om heel snel heel veel bedrijven te kunnen bereiken. Daarom is er geen ruimte voor bedrijfs- of sectorspecfieke aanpassingen”, verklaart de minister. “Er zullen bedrijven zijn die vinden dat het het voor hen beter passend had gekund, maar de nood is hoog, dus moet de regeling eenvoudig en snel zijn.”

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Tijdens de persconferentie richt minister Koolmees zich ook tot consumenten en vraagt hen “zo veel mogelijk door te betalen, van sportscholen tot muziekscholen en hulpen in de huishouding”. Dit om de omzetverliezen van verschillende bedrijven waar mogelijk te beperken. Tot slot doet de minister “een beroep op ieders morele verantwoordelijkheid. Dit is een noodmaatregel voor het algemeen belang. Gebruik hem ook zo. Alleen de samenleving als geheel kan deze situatie het hoofd bieden.”

Berekenen van omzetverlies Op de website van de Rijksoverheid is te lezen hoe het exacte omzetverlies kan worden berekend: “Om de hoogte van het omzetverlies te bepalen, moeten werkgevers hun totale omzet uit 2019 delen door vier. Zij vergelijken dat vervolgens met de omzet in maart-april-mei 2020 (...) Soms is uitblijvende klandizie pas later terug te zien in de omzetdaling. Daarom kunnen werkgevers ook een periode aangeven voor de omzetvergelijking die één of twee maanden later start.”