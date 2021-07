Loket NOW 6.0 vandaag open

Vandaag opent het loket voor de zesde aanvraagperiode van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Werkgevers die nog steeds kampen met problemen als gevolg van de coronacrisis kunnen bij het loket terecht om een tegemoetkoming op de loonkosten aan te vragen. Het loket blijft open tot en met 30 september, zo schrijft uitkeringsinstantie UWV in een persbericht.

In de NOW is een belangrijke aanpassing doorgevoerd ten opzichte van eerdere aanvraagperiodes. Mochten ondernemers eerder tot 90 procent omzetverlies opgeven, vanaf deze periode is dat nog 80 procent, ook als een bedrijf verwacht meer dan 80 procent omzet mis te lopen. Het vergoedingspercentage blijft gelijk. Voor bedrijven met een omzetverlies tussen de 20 en 80 procent verandert er dus niets. Een andere verandering: de referentiemaand voor de te vergoeden loonsom is vanaf deze periode februari 2021, in plaats van juni 2020.

Tot slot kunnen ook werkgevers die omzet mislopen als gevolg van de overstromingen in Limburg in deze periode NOW aanvragen. Voor deze werkgevers gelden dezelfde voorwaarden als werkgevers die NOW aanvragen vanwege de coronacrisis.

UWV verwacht dat steeds minder bedrijven een NOW-aanvraag zullen doen. In de eerste ronde maakten er nog 149.000 bedrijven gebruik van NOW. In de vijfde ronde werden er 46.000 aanvragen gedaan, waarvan er 37.000 werden goedgekeurd.