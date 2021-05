Loket voor aanvragen NOW 5.0 opent donderdag 6 mei

Op donderdag 6 mei opent het aanvraagloket voor de vijfde periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Werkgevers die de tegemoetkoming van de loonkosten willen aanvragen, kunnen vanaf die datum bij het UWV terecht.

Het loket opent tien dagen eerder dan gepland, en is tot en met de laatste dag van de NOW-periode, 30 juni, open. “Zo helpen we enerzijds werkgevers die snel een tegemoetkoming nodig hebben en anderzijds werkgevers die langer willen nadenken of ze een aanvraag willen indienen,” zo stelt UWV-bestuurder Janet Helder in een persbericht van UWV.

De aanvraag betreft een tegemoetkoming van loonkosten voor de maanden april tot en met juni 2021. De voorwaarden voor het doen van een aanvraag blijven ongewijzigd ten opzichte van eerdere periodes: werkgevers met een omzetverlies van ten minste twintig procent over drie maanden komen ervoor in aanmerking. De tegemoetkoming van de loonkosten bedraagt maximaal 85 procent.

Werkgevers kunnen een inschatting maken van hun situatie met behulp van Rekenhulp Omzetverlies en een simulatietool voor te ontvangen NOW. Wie achteraf minder omzetverlies heeft geleden of minder hoge loonkosten heeft gehad dan opgegeven, kan met een terugvordering van de NOW te maken krijgen. De simulatietool ‘voorkomt vervelende verrassingen achteraf’, aldus Helder.