LolaLiza biedt FashionUnited een exclusieve blik op hun influencer-strategie

Wat is er nodig om een groep volgers te transformeren tot een toegewijde community? Het Belgische modemerk LolaLiza heeft influencer-marketing naar een hoger niveau getild met zijn ambassadeursclub, de LolaLiza Club. Ontworpen om duurzame, authentieke relaties met influencers te cultiveren, versterkt het LolaLiza's band met hun publiek en ondersteunt het tegelijkertijd samenwerkingen met retail- en B2B-partners.

FashionUnited kreeg exclusieve toegang tot inzichten van Margot Vansteenkiste, Digital Communication Coordinator van LolaLiza, samen met de influencers Isabelle Olivier (@isabelleolivier_) en Marine Eloy (@curvybluemarine). Zij gaven inzicht in hoe dit zorgvuldig samengestelde ambassadeursprogramma het koopgedrag transformeert, merkloyaliteit bevordert en de betrokkenheid zowel online als in de winkel vergroot.

De kracht van invloed

Influencers spelen een cruciale rol in het vormgeven van consumentengedrag en het bevorderen van merkloyaliteit in het digitale landschap van vandaag. Een studie van het online marketingplatform The Drum onthult dat bijna de helft van de Europese consumenten aanbevelingen van influencers vertrouwt bij hun aankoopbeslissingen, vooral jongere generaties zoals Gen Z en Millennials. De psychologie achter invloed toont aan dat mensen eerder vertrouwen op aanbevelingen van authentieke, herkenbare persoonlijkheden dan op traditionele advertenties, waardoor influencers ideale merkambassadeurs zijn.

In tegenstelling tot conventionele campagnes maakt influencer-marketing gebruik van sociale bevestiging en vertrouwdheid, waardoor een dieper engagement met de merken die ze promoten wordt aangemoedigd. De effectiviteit van deze strategie hangt af van herkenbaarheid en vertrouwen; volgers die influencers als oprecht beschouwen, zijn eerder geneigd de producten te kopen die ze promoten, en trouw te blijven aan de bijbehorende merken. De LolaLiza Club profiteert van deze inzichten door consistent samen te werken met een selecte groep ambassadeurs die de waarden van het merk belichamen.

Credits: LolaLiza

Duurzame connecties door het vinden van de perfecte match

LolaLiza lanceerde de LolaLiza Club om langdurige connecties met influencers op te bouwen en zich te distantiëren van de vluchtige aard van eenmalige samenwerkingen. Volgens Vansteenkiste stelt dit model het merk in staat zijn ambassadeurs effectiever te ondersteunen. “Ons doel is om verder te gaan dan de oppervlakte en relaties op te bouwen die onze inzet voor inclusiviteit en toegankelijkheid weerspiegelen,” zegt ze. Door elk jaar nauw samen te werken met ongeveer 20 zorgvuldig geselecteerde influencers, richt de club zich op het cultiveren van betekenisvolle relaties.

Het selectieproces is grondig en legt de nadruk op betrokkenheid, afstemming op de merkwaarden en authenticiteit in plaats van het aantal volgers. Vansteenkiste benadrukt dat potentiële ambassadeurs worden gekozen op basis van kwaliteiten zoals engagement en persoonlijke stijl, in plaats van hun aantal volgers. “We zoeken influencers met een persoonlijke stijl die bij ons merk passen. Authenticiteit is voor ons cruciaal.” Persoonlijke gesprekken maken deel uit van het selectieproces, waardoor LolaLiza de geschiktheid en passie van elke kandidaat voor het merk kan beoordelen en het unieke gemeenschapsgevoel van de club kan behouden.

Credits: LolaLiza

Koopgedrag en verkoop stimuleren

De LolaLiza Club heeft zich ook ontwikkeld gedurende haar vierjarige geschiedenis, met lessen uit vroege samenwerkingen met platforms zoals Collabory en InfluO, voordat het volledig in-house werd beheerd. Vandaag de dag beheert LolaLiza zijn influencerrelaties via directe communicatie via e-mail en WhatsApp, wat onmiddellijke updates, uitnodigingen voor evenementen en de lancering van nieuwe collecties mogelijk maakt. Deze aanpak creëert een hechte community, verrijkt de ervaring van de ambassadeurs en versterkt hun rol als merkambassadeurs.

Met meer creatieve vrijheid passen de influencers van de LolaLiza Club nu hun content aan op hun unieke publieksgroepen, waardoor ze herkenbare posts creëren die authentiek resoneren bij hun volgers. Promotiecodes die door influencers worden gedeeld, stellen volgers bijvoorbeeld in staat om direct de uitgelichte looks te shoppen, wat conversies verhoogt en een significante impact laat zien op het aantrekken van nieuwe klanten. De authentieke verbinding van de ambassadeurs met hun volgers zorgt voor een persoonlijkere winkelervaring, die de merkloyaliteit versterkt en LolaLiza's aanwezigheid in belangrijke markten zoals Nederland vergroot.

Perspectieven: Getuigenissen van leden van de LolaLiza Club

Influencers zoals Olivier en Eloy brengen unieke stijlen en achtergronden naar het ambassadeursprogramma, waarbij ze herkenbare content creëren die aansluit bij de gevarieerde stijl- en maatbehoeften van hun volgers. Voor Olivier sluit de toewijding van de LolaLiza Club aan inclusiviteit en positiviteit nauw aan bij haar eigen missie van authenticiteit en openheid op sociale media. Ze benadrukt de gastvrije sfeer van de club en de inzet van het merk om een breed scala aan lichaamstypes te vertegenwoordigen. “Onderdeel zijn van de LolaLiza Club stelt me in staat om op een dieper niveau contact te maken met mijn publiek. Mijn volgers vertellen me vaak dat ze zich geïnspireerd voelen om LolaLiza te proberen, omdat ze zien hoe het past bij echte vrouwen,” zegt ze.

Influencer Isabelle Olivier (‘isabelleolivier_’). Credits: Isabelle Olivier

Voor Eloy maken LolaLiza's toegankelijke maten en body-positieve boodschap haar ambassadeurschap bijzonder betekenisvol. “Als een curvy vrouw ken ik de worsteling om kleding te vinden die goed past en prettig aanvoelt. Ik ben trots om een merk te vertegenwoordigen dat verschillende lichaamstypes begrijpt en omarmt,” reflecteert ze. Eloy's volgers spreken vaak hun waardering uit voor haar eerlijke benadering, wat hun vertrouwen in hun aankopen versterkt nadat ze hebben gezien hoe de producten van het merk passen bij iemand met een vergelijkbaar lichaamstype. “Mijn volgers zijn dol op het feit dat LolaLiza true-to-size opties biedt; het is verfrissend om een merk te hebben dat inclusief en empowerend aanvoelt,” voegt ze toe.

Influencer Marine Eloy (‘curvybluemarine’). Credits: Marine Eloy

Beide vrouwen zijn het erover eens dat de inclusieve aanpak van LolaLiza hun connectie met hun publiek heeft versterkt, die zich vertegenwoordigd voelen door een merk dat echte vrouwen erkent. Deze nadruk op diversiteit bevordert niet alleen een gevoel van gemeenschap, maar vergroot ook de aantrekkingskracht van het label voor een breder klantenbestand, waardoor de relevantie en toegankelijkheid toenemen. Voor retailpartners positioneert deze inclusieve houding LolaLiza als een merk dat toegankelijkheid en authenticiteit hoog in het vaandel heeft, goed aansluitend op een steeds diversere markt.