LolaLiza gaat online in zeven nieuwe markten dankzij Zalando samenwerking

Belgisch modemerk LolaLiza krijgt toegang tot zeven markten waarin het merk op dit moment niet (meer) aanwezig is. Door een strategische samenwerking met Zalando is het merk nu in tien Europese landen aanwezig, zo meldt het merk in een persbericht.

Door de samenwerking krijg het merk toegang tot Nederland, Duitsland, Spanje, Italië, Finland, Ierland en Oostenrijk. LolaLiza was al enige tijd met eigen winkels aanwezig in Nederland maar trok zich eind vorig jaar met alle winkels terug uit het land vanwege de hoge huur. “Wij vinden het belangrijk om daar te zijn waar onze klanten zijn,” aldus LolaLiza CEO Joachim Rubin in het persbericht. “En dat is meer dan ooit online, in virtuele winkelcentra waar de klanten meerdere merken ineens kunnen bestellen. De samenwerking met Zalando stelt ons in staat om ons digitale bereik aanzienlijk uit te breiden en nieuwe markten in Europa te verkennen. De knowhow en het uitgebreide logistieke netwerk van Zalando maken het voor ons veel gemakkelijker om nieuwe markten te betreden met hoge servicenormen en lagere verzendkosten.”

LolaLiza maakt gebruik van het Zalando Partner Programma maar ook de Zalando Fulfilment Solutions service. Zo maakt het Belgische merk gebruik van het bereik maar ook het logistieke netwerk van Zalando.