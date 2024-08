LolaLiza's 'Wholesale 2.0': Een nieuwe definitie van retailpartnerships met een flexibel modemodel

LolaLiza herdefinieert de moderetail met een innovatieve verkoopstrategie en flexibel bedrijfsmodel. Het Belgische modemerk omarmt een flexibele benadering van modecycli en bereidt collecties ruim van tevoren voor, zodat ze seizoensgebonden kunnen worden aangepast en er kan worden ingespeeld op de verwachtingen van de klant. Door gebruik te maken van realtime gegevens en feedback van consumenten zorgt LolaLiza ervoor dat de collecties relevant en aantrekkelijk blijven.

In een exclusief interview met FashionUnited geeft Joachim Rubin, CEO van LolaLiza, inzicht in het transformerende 'Wholesale 2.0'-model van het bedrijf. Deze revolutionaire strategie verhoogt zowel de flexibiliteit als de efficiëntie, terwijl er tegelijkertijd sterke samenwerkingsverbanden met inkopers en retailers worden gecultiveerd. Rubin gaat verder in op het cruciale belang om op de trend te blijven, de 'koop nu, draag nu'-mentaliteit van de moderne klant en wat de toekomst voor LolaLiza in petto heeft.

Navigeren door veranderingen

Rubin staat al vijf en een half jaar aan het roer van LolaLiza en heeft het bedrijf door belangrijke strategische veranderingen geloodst. "In deze sector en als kleiner Belgisch bedrijf is het heel belangrijk om wendbaar te zijn en snel te kunnen reageren. De mode-industrie ondergaat snelle veranderingen en we moeten ons niet alleen aanpassen aan veranderende voorkeuren van klanten, maar ook aan nieuwe producteisen," legt hij uit.

Credits: LolaLiza

Als CEO navigeert Rubin door de dagelijkse strategische aanpassingen terwijl hij een langetermijnvisie behoudt. "Mijn rol is het creëren van een 'snelweg' voor het bedrijf, het begeleiden van ons team en onze partners naar onze uiteindelijke doelen terwijl we ons aanpassen aan de veranderende omgeving. Mode is tegenwoordig net een achtbaan en een duidelijke visie op onze marktpositie en onderscheidende factoren is cruciaal," zegt hij. Deze vooruitziende blik en dit aanpassingsvermogen staan centraal in de veerkracht en het succes van LolaLiza, vooral tijdens uitdagende economische periodes zoals de COVID-19-pandemie.

Flexibiliteit behouden

LolaLiza onderscheidt zich door een flexibel modemodel aan te bieden waarbij de artikelen ruim van tevoren worden voorbereid. "We bouwen onze collectie vóór het seizoen, waardoor we onze merkidentiteit kunnen vestigen en tegelijkertijd de flexibiliteit behouden om ons aan te passen en te reageren op de verwachtingen van de klant," aldus Rubin. Deze aanpak stelt LolaLiza in staat om wendbaar te blijven en te reageren op veranderingen in de markt, zodat hun collecties relevant en gewild blijven. "We zien onszelf als een trendgedreven bedrijf, niet als een seizoensgebonden bedrijf."

Credits: LolaLiza

Een belangrijke factor in het vermogen van LolaLiza om kleding snel te leveren, is de strategische benadering van de productie. Het merk produceert 70 procent van zijn artikelen in Europa of in aangrenzende landen zoals Marokko en Tunesië, waardoor de doorlooptijden korter zijn en er sneller kan worden geleverd. Door de nabijheid van de primaire markten kan LolaLiza inspelen op trends en de voorraad snel aanvullen. "Onze partnerfabrieken produceren de artikelen, die vervolgens worden beheerd door ons eigen magazijn en onze eigen logistiek, inclusief e-commerce," legt Rubin uit. Het efficiënte productie- en logistieke kader minimaliseert niet alleen overproductie en overtollige voorraad, maar stelt LolaLiza ook in staat om zich snel aan te passen aan markttrends. "Kopers en winkeliers kunnen vandaag bestellen en de producten binnen maximaal vijf dagen in hun winkels hebben, waardoor ze minder risico lopen en hun cashflow verbeteren."

Wholesale 2.0: Een revolutionaire aanpak

LolaLiza's Wholesale 2.0-model is een voorbeeld van haar toewijding aan aanpassingsvermogen en efficiëntie en transformeert fundamenteel de manier waarop het merk samenwerkt met retailers. Naast het werken met marktplaatsen zoals Zalando en La Redoute, werkt het merk ook als wholesaler. LolaLiza heeft haar distributiestrategie uitgebreid om het merk in staat te stellen aanwezig te zijn in winkels met meerdere merken met behoud van haar eigen identiteit. Door samen te werken met Fashion Cloud biedt het retailers de flexibiliteit om producten op aanvraag te bestellen in plaats van zes maanden van tevoren, waardoor de financiële lasten voor retailers drastisch worden verminderd. "De meeste winkels zetten in op het succes van het seizoen door van tevoren in te kopen, wat vaak resulteert in te grote voorraden en afprijzingen als het seizoen niet goed presteert. Ons model elimineert dit risico, zodat winkels kunnen inkopen wat ze nodig hebben wanneer ze het nodig hebben," aldus Rubin.

Credits: LolaLiza

Het Wholesale 2.0-model werkt op een just-in-time basis, waardoor retailers bestellingen kunnen plaatsen op basis van realtime gegevens en de directe vraag van consumenten. "We hebben besloten ons succesmodel te delen met onze partners, zodat ze uit onze voorraad kunnen kopen wanneer ze maar willen. Dit vermindert hun risico en verbetert hun cashflow," legt Rubin uit. Met dit concept zijn winkels altijd voorzien van de nieuwste trends, in lijn met de verwachting van de moderne consument van directe beschikbaarheid. "We hebben een continue vernieuwing. Je winkel zal er nooit hetzelfde uitzien."

Daarnaast biedt LolaLiza de optie voor retailers om met hen op een kortere cyclus te produceren. Elke week ontwikkelt het merk nieuwe producten en partners kunnen ervoor kiezen om deel te nemen aan het productieproces. Eerdere artikelen die niet op voorraad waren, kunnen worden besteld of er kunnen nieuwe ontwerpen worden gemaakt. "We noemen het smart fashion – een slim antwoord bieden op de behoeften van zowel de klant als de winkel. Het gaat om het aanbieden van trends en nieuwigheid zonder de last van lange doorlooptijden en aanzienlijke investeringen vooraf," vertelt Rubin.

De integratie van digitale en fysieke kanalen stelt LolaLiza in staat om een samenhangende merkervaring te behouden. Een robuuste online aanwezigheid is een aanvulling op hun fysieke winkels en biedt klanten het gemak om overal te kunnen winkelen, terwijl ze er zeker van zijn dat ze toegang hebben tot het volledige assortiment van LolaLiza. Bovendien biedt de LolaLiza-app, beschikbaar in België, Luxemburg, Nederland en Frankrijk, een naadloze winkelervaring op maat van elk land.

Credits: LolaLiza

Inclusiviteit in alle levenssituaties

LolaLiza biedt een breed scala aan stijlen en maten van 34 tot 50 en is trots op haar toewijding aan inclusiviteit. "Onze pasvormen zijn inclusief en we zorgen ervoor dat onze ontwerpen geschikt zijn voor verschillende lichaamstypes," vertelt Rubin. In tegenstelling tot veel andere modemerken maakt LolaLiza geen aparte lijnen voor grotere maten. De collecties zijn ontworpen om te voldoen aan de uiteenlopende behoeften van vrouwen in verschillende dagelijkse situaties, van professionele kleding en vrijetijdskleding tot opvallende stukken voor speciale gelegenheden. LolaLiza combineert basics met meer extravagante stukken, waardoor zowel veelzijdige essentials als gedurfde, trendsettende mode mogelijk is.

Rubin merkt op: "We produceren op basis van wat mensen leuk vinden en wat in andere landen en bij onze concurrenten wordt verkocht." Dankzij deze inclusieve aanpak kan LolaLiza een verscheidenheid aan looks onder één merk aanbieden, dat ook aanslaat bij jongere en oudere demografische groepen. Door een balans te vinden tussen de belangrijkste kledingstukken en unieke fashion-forward stukken, helpt LolaLiza elke vrouw haar persoonlijkheid uit te drukken en zich zelfverzekerd en stijlvol te voelen, ongeacht de gelegenheid. Het ontwerpproces van LolaLiza is diep geworteld in trendanalyses en feedback van klanten. "Ons ontwerpteam blijft nieuwsgierig en beweeglijk. We beginnen met basics en kleine hoeveelheden trenditems en passen dan de productie aan op basis van realtime verkoopgegevens."

Credits: LolaLiza

Sterke partnerschappen opbouwen

LolaLiza's benadering van partnerschappen is geworteld in wederzijds succes en flexibiliteit. Door winkeliers de mogelijkheid te geven om producten naar behoefte te bestellen, helpt het merk haar partners om hun voorraad effectiever te beheren en de financiële risico's van te grote voorraden te minimaliseren. "De winkeliers die met ons werken hechten veel waarde aan aanpassingsvermogen en trendgevoeligheid. Ze willen trends, nieuwigheid, voortdurend opnieuw nadenken en een bedrijf dat nog steeds een menselijke maat heeft," legt Rubin uit. Deze slimme mode-aanpak garandeert een constante update van de winkelvoorraad, waardoor de winkelomgeving fris en aantrekkelijk blijft voor het winkelend publiek.

Voor potentiële kopers en winkeliers die geïnteresseerd zijn in een samenwerking met LolaLiza, is Yves Rasschaert het contactpunt voor vragen over wholesale. Hij kan worden bereikt op yves.rasschaert@lolaliza.com.