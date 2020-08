Lord & Taylor, het oudste warenhuis van de VS, vraagt faillissement aan

Het historische Amerikaanse warenhuis Lord & Taylor heeft faillissement aangevraagd bij de rechtbank van de staat Virginia, zo melden internationale media, waaronder Business of Fashion. Het warenhuis werd opgericht in 1826, en is daarmee het oudste van de Verenigde Staten. De eigenaar van Lord & Taylor, kledingverhuurbedrijf Le Tote Inc., heeft zelf ook een insolventieprocedure aangevraagd.

Le Tote nam Lord & Taylor, inclusief merknaam, webplatform en 38 winkels, in augustus vorig jaar over van Hudson’s Bay Company. De warenhuisketen kampte al een aantal jaar met relatief zwakke prestaties. Het plan van Le Tote was om het aantal Lord & Taylor-winkels te reduceren en om een grotere, jongere doelgroep aan te spreken met onder meer een Lord & Taylor-kledingverhuurservice. In maart moesten alle Lord & Taylor-winkels echter sluiten als gevolg van de coronamaatregelen. Dat was voor het bedrijf de druppel die de emmer deed overlopen. Lord & Taylor heeft op dit moment 651 werknemers in dienst, wier banen nu op de tocht komen te staan.

Lord & Taylor heeft een rijke geschiedenis in de VS. De eerste winkel van het warenhuis werd in 1826 geopend door de Brit Samuel Lord. In 1834 voegde George Washington Taylor zich bij Lord, en kreeg het warenhuis zijn huidige naam. In de loop der jaren breidde het winkelnetwerk van Lord & Taylor uit. De warenhuisketen werd aan het begin van de twintigste eeuw beroemd door zijn spectaculaire etalages. In 1945 werd Dorothy Shaver directeur van Lord & Taylor. Zij was de eerste vrouw die in de VS aan het hoofd van een groot retailbedrijf kwam te staan.