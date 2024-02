Louboutin maakt een stap in de wereld van brillen

Luxe schoenmaker Christian Louboutin maakt het debuut in de brillensector. Het van oorsprong schoenenmerk is een exclusieve licentieovereenkomst aangegaan met de Italiaanse luxe brillenproducent Marcolin. Dit meldt het merk vandaag in een persbericht.

De licentie omvat het ontwerp, de productie en distributie van zowel zonnebrillen als brillen op sterkte en loopt tot eind 2029. "Christian Louboutin volgt geleidelijk een strategie om een complete speler te worden op het gebied van luxe lifestyle accessoires en brillen zijn voor ons een natuurlijke uitbreiding van dit pad," zei CEO van Christian Louboutin Alexis Mourot in de verklaring.

"Vandaag kondigen we een gedenkwaardige samenwerking aan: we zijn er ontzettend trots op dat zo'n prestigieus en wereldwijd gewaardeerd merk als Christian Louboutin ons heeft gekozen om zijn debuut te maken in de brillenindustrie,” aldus Fabrizio Curci, CEO en algemeen directeur van Marcolin.

De brillen zullen vanaf SS25 te koop zijn en verkrijgbaar in geselecteerde winkels van Christian Louboutin. Prijzen zijn nog niet bekend.