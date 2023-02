Louis Vuitton beschuldigd van gebruik kunstwerken Joan Mitchell in reclamecampagne

Louis Vuitton wordt beschuldigd van het gebruik van kunstwerken van de Amerikaanse kunstenaar Joan Mitchell in zijn laatste reclamecampagne. De Joan Mitchell Foundation zou daar geen toestemming voor gegeven hebben en stuurt het luxe modelabel een brief, zo staat in het statement van Joan Mitchell Foundation.

Louis Vuitton zou minstens drie kunstwerken van de kunstenaar gebruiken in zijn laatste reclamecampagne. Eind 2022 benaderde het luxe modelabel de foundation om toestemming te vragen voor het gebruik van de kunstwerken in de komende reclamecampagne. De Joan Mitchell Foundation wees dit verzoek schriftelijk af.

De kunstwerken mochten alleen voor educatieve doeleinden gebruikt worden, schrijft de foundation. Na afwijzing herhaalde Louis Vuitton meerdere malen het verzoek.

“JMF heeft Louis Vuitton nooit een licentie gegeven voor het gebruik van de werken in commerciële campagnes of voor de promotie van andere goederen of diensten”, schrijft de foundation.

Toch lanceerde het luxe modelabel de campagne waarbij drie werken van Joan Mitchell te zien zouden zijn in de Fondation Louis Vuitton in Parijs. Het zou gaan om de werken "La Grande Vallée XIV (For A Little While)" (1983); "Quatuor II for Betsy Jolas" (1976); en "Edrita Fried" (1981).

“Door toe te staan dat deze werken voor dit doel en op deze wijze worden gefotografeerd, schendt de Fondation Louis Vuitton haar overeenkomst met JMF”, aldus de foundation. JMF laat weten verdere juridische stappen te nemen wanneer Louis Vuitton niet onmiddellijk stopt met het gebruik van Mitchell’s kunstwerken.