Louis Vuitton gaat een decennialange samenwerking aan met Formule 1

De elitaire werelden van luxe en motorsport komen nu dichter bij elkaar, aangezien Louis Vuitton een tienjarige samenwerking met Formule 1 aankondigt. De samenwerking, die werd aangekondigd als onderdeel van LVMH’s bredere alliantie met Formule 1 die in oktober 2024 werd onthuld, plaatst het Franse luxemerk in het middelpunt van het wereldspektakel van de sport, samen met de viering van het 75-jarig jubileum van de serie in 2025.

Luxe merken hebben zich altijd geprobeerd te verbinden met elite sportevenementen, van Rolex' blijvende aanwezigheid in tennis en zeilen tot Prada's campagnes in de America's Cup. Louis Vuitton zelf heeft een indrukwekkende sportieve aanwezigheid opgebouwd door koffers te maken voor de FIFA Wereldbeker, de Ballon d'Or en de Olympische en Paralympische Spelen in Parijs vorig jaar. Deze laatste zet vergroot de band met Formule 1, nadat het eerder de 'Trophy Trunk' voor de Grand Prix van Monaco ontwierp van 2021 tot 2024. Formule 1 is een dure sport, en de connecties met mode en luxe hebben een lange geschiedenis.

Volgens de overeenkomst zal Louis Vuitton een zichtbare aanwezigheid behouden gedurende het Formule 1-seizoen. Dit omvat prominente branding langs de baan — een steeds lucratievere inkomstenbron voor Formule 1, waarvan de omzet volgens de financiële rapporten van Liberty Media voor het jaar eindigend op 31 december 2023 ongeveer 3,2 miljard dollar bedroeg. De samenwerking maakt haar debuut in maart tijdens de Grote Prijs van Australië, waar Louis Vuitton de titelpartner van het evenement zal zijn.

Naast de marketingzichtbaarheid benadrukt deze samenwerking een bredere trend: de convergentie van haute couture, entertainment en sport. Formule 1 heeft zijn wereldwijde aantrekkingskracht onder het eigendom van Liberty Media agressief uitgebreid, waarbij de Netflix-serie Drive to Survive heeft bijgedragen aan een toename van jongere en meer diverse doelgroepen. Luxe merken hebben op hun beurt geprofiteerd van deze nieuwe culturele relevantie — zoals Dior dat de coureurs van Alpine aankleedde en Gucci die Lewis Hamilton kleedde voor de F1 Grand Prix in Saoedi-Arabië vorig jaar. Door zichzelf binnen dit ecosysteem te plaatsen, geeft Louis Vuitton aan de aspirerende energie te willen vastleggen die zowel haute couture als elite motorsport aandrijft.

De synergieën tussen de twee werelden gaan verder dan alleen branding. Beide organisaties bevorderen innovatie — of het nu gaat om de aerodynamica van een Red Bull RB20 of de vakmanschap die verfijnd wordt in Louis Vuitton’s Asnières atelier, waar de op maat gemaakte Trophy Trunks nog steeds worden geproduceerd. Deze trunks, een evolutie van de ‘auto trunks’ die Georges Vuitton in 1897 uitvond, zullen het kenmerkende ‘V’-embleem van het Maison dragen, aangepast aan het gastland van elke race.

“De synergie tussen onze twee werelden weerspiegelt zich in het savoir-faire van onze ateliers en garages, ambachtslieden en ingenieurs, terwijl we de uitzonderlijke prestaties van kampioensrijders vieren,” zegt Pietro Beccari, voorzitter en CEO van Louis Vuitton.

Voor Formule 1 versterkt de samenwerking met een heritage luxe merk de premium positionering, wat de aantrekkingskracht op high-net-worth individuen en corporate sponsors vergroot. “Dit is een partnerschap tussen twee wereldiconen die eerst en vooral verbonden zijn door hun grote passie voor innovatie, uitmuntendheid en creativiteit,” merkt Stefano Domenicali, voorzitter en CEO van Formule 1, op. Met inkomsten uit sponsorschappen en commerciële samenwerkingen die bijna 45 procent van de opbrengsten van Formule 1 uitmaken, vertegenwoordigt de integratie van luxe merken zoals Louis Vuitton een strategische zet voor voortdurende marktgroei.