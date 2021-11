Louis Vuitton is het meest waardevolle luxebedrijf in Interbrand's Top Global Brands 2021 rapport

Louis Vuitton is het meest waardevolle luxebedrijf, zo blijkt uit het Top Global Brands 2021-rapport van Interbrand. Het Franse modehuis staat op nummer 13 in de ranking en is het enige modebedrijf in de top 20. Chanel en Hermès zijn geëindigd op de 22 en 23e plaats. In de top drie staan de techgiganten Apple, Amazon en Microsoft. H&M en Zara staan op plaats 43 en 45 in het rapport, beautyreuzen l'Oréal en Sephora op nummer 53 en 100.

Sephora is de enige nieuwkomer in de lijst. En dat respresenteert wellicht een stabiliserende markt na de ontwrichtende effecten van de pandemie in 2020. Volgens Sephora CEO Martin Brok is het succes van het bedrijf te danken aan het uitzonderlijke werk van de 35.000 werknemers, waardoor Sephora nu het luxe 'liefdesmerk' van vele consumenten is.

Door de intrede van Sephora is de LVMH Group het eerste conglomeraat met vijf merken in de Best Global Brands-ranglijst, te weten Sephora, Louis Vuitton, Tiffany & Co (92), Hennessy (95) en Dior (77). Andere luxemerken in de top honderd zijn onder meer Gucci (33), Prada (94) en Burberry (97). Sportkledinggiganten Nike en Adidas zijn te vinden op nummer 11 en 49.

Gecombineerde waarde van meer dan 2,6 biljoen dollar

Het Best Global Brands 2021 rapport heeft de grootste merkgroei ooit geregistreerd. De gecombineerde waarde van de top 100-merken steeg van 2,3 biljoen dollar in 2020 tot bijna 2,7 biljoen in 2021, een totale stijging van 15 procent.

Technologie

De snelst groeiende, meest waardevolle en best presterende sector blijft technologie. De digitale trends die ten grondslag liggen aan de sterke groei in deze sector, lijken niet te verminderen. De verschillende professionele en persoonlijke manieren waarop consumenten vertrouwen op cloudgebaseerde technologie, kunstmatige intelligentie, streaming en op abonnementen gebaseerde diensten versterken de sector. De vertegenwoordiging van technologie in de ranglijst weerspiegelt dit; de top drie merken, Apple, Amazon en Microsoft, zijn goed voor 62,3 procent van de totale waarde van de top 10 merken.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.uk. Vertaling en bewerking: Esmée Blaazer.