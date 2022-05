Luisaviaroma stapt in resale, in samenwerking met Vestiaire Collective

De Italiaanse online moderetailer Luisaviaroma gaat tweedehands items verkopen, in samenwerking met resale-platform Vestiaire Collective. Dat blijkt uit een persbericht van Vestiaire Collective. De functie is nu alleen nog toegankelijk voor de Italiaanse markt, maar wordt later dit jaar verder uitgerold.

Via een speciale pagina op de website van Luisaviaroma kunnen klanten foto’s van een kledingstuk opsturen, evenals wat informatie. De ingestuurde beelden en data worden beoordeeld door een team van Vestiaire Collective, dat vervolgens een voorstel doet voor een verkoopprijs. Wanneer de verkoper akkoord gaat, wordt het kledingstuk op een speciale verkooppagina van Vestiaire Collective geplaatst. Bij een geslaagde verkoop van een kledingstuk of accessoire krijgt de verkoper een krediet in de vorm van een tegoedkaart van Luisaviaroma.

Luisaviaroma en Vestiaire Collective accepteren op dit moment alleen nog kledingstukken van 46 specifieke damesmodemerken, waaronder Balenciaga, Dior, Gucci en Prada. De twee bedrijven delen de wens om die selectie later uit te breiden, zo is in het persbericht te lezen.

De afgelopen twaalf maanden doken meer modemerken in de wederverkoop. Ook Mytheresa en Alexander McQueen gingen al een partnerschap aan met Vestiaire Collective. Bedrijven als Burberry, Farfetch, Filippa K, Hugo Boss, Isabel Marant, Jerôme Dreyfuss, Urban Outfitters en de modeplatforms uit het portfolio van Yoox Net-a-porter kozen hun eigen weg.