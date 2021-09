‘LuisaViaRoma verkoopt minderheidsaandeel aan Style Capital’

E-tailer LuisaViaRoma heeft een minderheidsaandeel van 40 procent verkocht aan investeringsbedrijf Style Capital, aldus WWD. Style Capital legt 130 miljoen euro neer voor het aandeel.

“We waren de enige grote speler in onze sector die nog geen beursgang had gemaakt of onderdeel was van een grote groep,” aldus Andrea Panconesi, van LuisaViaRoma, tegen WWD. “Tegenwoordig heb je grote investeringen nodig, zeker omdat het e-commerce landschap in tien jaar tijd erg is veranderd, toen kleine investeringen nog grote resultaten konden boeken. Om deze stap te maken hebben we rondgekeken en vonden we Style Capital’s aanbod erg aantrekkelijk aangezien zij onze toekomstvisie delen.”

“Ik geloof dat de pandemie de verandering van de manier waarop mensen luxe goederen kopen die al gaande was, heeft versneld,” aldus CEO van Style Capital, Roberta Benaglia, tegen WWD. “Dit proces zal een lange staart hebben en dit is een cruciaal moment waarop beslist wordt wie de leiders van de toekomstige markt zullen zijn.”

Voor LuisaViaRoma zal op korte termijn een nieuwe CEO worden aangekondigd. De CEO is al wel gekozen, aldus Benaglia. De CEO zal functioneren als Panconesi’s ‘sparpartner’.