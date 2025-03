LuisaViaRoma's inkoopdirecteur: “We moeten luxe heroverwegen en herpositioneren als een droom”

Het Fashion Week-seizoen voor herfst/winter 2025 loopt ten einde. De grote shows van New York tot Parijs zijn achter de rug, dus is tijd om te zien welke trends de overstap maken van de catwalk naar de winkelvloer. Marta Gramaccioni blikt terug op het seizoen.

In dit interview onthult de inkoopdirecteur van LuisaViaRoma haar hoogtepunten van FW25, hoe de Italiaanse fashion retailer reageert op de huidige terughoudendheid in het luxe segment en welke items het goed doen.

Wat is je belangrijkste conclusie uit het FW25-modeseizoen voor damesmode?

“Dit seizoen voelde voor veel merken als een overgangsmoment. We zagen veel debuten, maar ook merken zonder duidelijke creatieve richting of zelfs zonder presentaties. Veel ontwerpers richtten zich op het consolideren van hun merkidentiteit in plaats van het najagen van trends, met een nadruk op vakmanschap en een verfijnde kijk op vrouwelijkheid. Er was een balans tussen moderniteit en traditie, waardoor dit een seizoen van reflectie én transformatie was.”

Wat waren je hoogtepunten?

“In New York, Milaan en Parijs waren er in elke stad opvallende momenten. In New York was het debuut van Veronica Leoni bij Calvin Klein chic en goed uitgevoerd, terwijl Khaite een van zijn sterkste shows tot nu toe leverde. Milaan intrigeerde ons met Prada, Jil Sander en Ferragamo, maar Parijs presenteerde de meest indrukwekkende shows. Het debuut van Haider Ackermann bij Tom Ford was een groot hoogtepunt, Miu Miu definieerde opnieuw wat cool is en hoe we ons zouden moeten kleden, terwijl Valentino zijn evolutie voortzette met een ongelooflijk verfijnde show.”

Welke trends bepalen het seizoen?

“Dit seizoen bracht de klassieke tailoring terug met een ‘jaren 60’-twist: meer getailleerde silhouetten en gestructureerde jassen. Bont blijft een sleutelelement, of het nu gaat om ecobont, geschoren shearling of oversized jassen. Er was ook een sterke focus op texturen, deconstructieve vormen en pyjama-geïnspireerde kleding met overdreven volumes. Andere belangrijke elementen zijn suède items, ultraplatte laarzen, opvallende brillen en complete leren looks.”

Sprongen bepaalde kleuren eruit?

“Het seizoen werd gedomineerd door neutrale kleuren, maar met opvallende accenten van dieprood, warm karamel en ijsblauw die contrast en energie toevoegden aan de collecties.”

Er is momenteel veel discussie over de vraag of de tijd van grote trends voorbij is. Wat denk jij?

“Hoewel mode steeds meer draait om individualiteit en persoonlijke expressie in plaats van om afgebakende trends, zijn er nog steeds belangrijke elementen – of het nu gaat om materialen, silhouetten of styling – die we in collecties terugzien. Deze kunnen niet worden genegeerd en komen vanzelf naar voren als bepalende trends van het seizoen.”

Wat was voor jou de laatste ‘grote trend’?

“De ‘quiet luxury’-beweging was de laatste grote trend met een brede impact: tijdloze, ingetogen items met een onberispelijke kwaliteit. Nu zien we echter een terugkeer naar expressieve mode, waarbij persoonlijke stijl centraal staat.”

Heb je nieuwe talenten ontdekt?

“Absoluut. Dit seizoen introduceerde verschillende opkomende ontwerpers met frisse perspectieven, zoals Recto voor kleding, Jude voor schoenen en Maeden voor tassen.”

Ga je nieuwe merken toevoegen aan jullie portfolio?

“Dit seizoen hebben we meer dan ooit geïnvesteerd in nieuwe merken en bijna elke damesmodecategorie versterkt. We zijn altijd op zoek naar frisse perspectieven en ontwerpers die iets unieks brengen.”

Zijn er wijzigingen geweest in jullie budgetplanning?

“De markt evolueert voortdurend en we passen onze strategie hierop aan. Over het algemeen blijft ons budget in lijn met lente/zomer 25, maar het is wel verlaagd ten opzichte van herfst/winter 24. Onze focus ligt op het herbalanceren van investeringen over verschillende merken, categorieën en prijsklassen om een gecureerd en commercieel sterk aanbod te garanderen.”

Welke items doen het momenteel goed bij LuisaViaRoma?

“Op dit moment zitten we midden in de uitverkoop van lente/zomer 25. Aanvankelijk waren klanten gefocust op ‘transeasonal’ items, zoals tussenjasjes, leren jacks en werkkleding-geïnspireerde bovenkleding. Nu verschuiven ze naar dagkleding van nieuwe merken, ballerina's, ultrazachte suède tassen en jurken.”

Wat is de algemene stemming onder jullie klanten?

“Onze klanten houden ervan om verschillende merken en prijsklassen te mixen en matchen, waardoor ze unieke en onverwachte combinaties creëren. Er is een sterke behoefte aan individualiteit, waarbij persoonlijke stylingkeuzes de look bepalen in plaats van het volgen van een bepaalde esthetiek.”

Is er ook een merkbare terughoudendheid om te winkelen in de luxe sector?

“Op dit moment heeft de luxe sector wat van zijn aantrekkingskracht verloren: exclusiviteit is niet per se meer gewenst. We moeten luxe heroverwegen en opnieuw positioneren als een droom, iets dat ambitieus is, maar toch toegankelijk is binnen de nieuwe prijsdynamiek. Het gaat erom de magie terug te brengen en ons aan te passen aan de realiteit van vandaag.”

Dit interview is schriftelijk afgenomen.