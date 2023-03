Lululemon Athletica Inc. boekt omzetplus van 30 procent in boekjaar 2022

Het Canadese sportmodebedrijf Lululemon Athletica Inc. behaalt in boekjaar 2022 een omzetgroei van 30 procent, zo blijkt uit de financiële resultaten. Door omzetstijging komt de jaaromzet neer op 8,1 miljard Canadese dollar. Omgerekend is dat 5,5 miljard euro.

Hoewel het bedrijf een omzetplus van 30 procent in de boeken schrijft, daalt de nettowinst met 120,5 miljoen Canadese dollar (81,7 miljoen euro). De nettowinst komt neer op 854,8 miljoen Canadese dollar (579,6 miljoen euro) in boekjaar 2022.

De jaaromzet van Lululemon Athletica Inc. krijgt in het vierde kwartaal van 2022 nog een flinke boost. De omzet stijgt in deze periode eveneens met 30 procent en komt daardoor neer op 2,8 miljard Canadese dollar (1,9 miljard euro).

“We hebben sterke resultaten neergezet in het vierde kwartaal en het hele boekjaar 2022”, schrijft Calvin McDonald, CEO bij Lululemon Athletica Inc., in het verslag. “Dat hebben we te danken aan innovatieve producten en strategische marktexpansie. Ons aanhoudend hoge prestatieniveau weerspiegelt ons harde werk en de wendbaarheid van onze teams en de banden die zij creëren tussen onze. Nu we 2023 ingaan, kijken we uit naar een jaar vol dynamiek.”

Met de sterke resultaten van financieel jaar 2022 verwacht het bedrijf een omzetgroei van 18 procent in het eerste kwartaal van 2023. Daarmee voorspelt Lululemon Athletica Inc. dat de netto-omzet tussen de 1,8 miljard Canadese dollar (1,2 miljard euro) en 1,9 miljard Canadese dollar (1,3 miljard euro) zal liggen. Voor het hele boekjaar verwacht het sportmodemerk een netto-omzet tussen de 9,3 miljard Canadese dollar (6,3 miljard euro) en 9,4 miljard Canadese dollar (6,4 miljard euro).