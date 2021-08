Lululemon Athletica, Inc. investeert in producent van bio-nylon

Lululemon Athletica, Inc. is een meerjarige samenwerking aangegaan met Genomatica, een producent van duurzame materialen. Als onderdeel van de samenwerking investeert Lululemon Athletica, Inc. in het bedrijf, maar het bedrag wordt niet gedeeld in het persbericht.

Genomatica en Lululemon zullen samen werken aan een bio-nylon die een lagere impact heeft dan traditionele nylon. Nylon is op dit moment het meest voorkomende materiaal in producten van Lululemon, aldus het persbericht. “Met deze samenwerking, hopen de bedrijven positieve verandering te brengen in de wereldwijde nylon markt ter waarde van 22 miljard dollar (18,8 miljard euro) door duurzamere productieketens te bouwen,” aldus het statement.

“Ons partnerschap en onze investering in Genomatica laat zien dat we toegewijd zijn om producten te ontwikkelen die ons helpen een gezondere toekomst voor onszelf, onze gemeenschappen en onze planeet te bouwen,” aldus Calvin McDonald, CEO van Lululemon Athletica, Inc., in het persbericht. “Genomatica’s bio-based innovaties, samen met hun geschiedenis van succesvolle commerciële toepassingen van deze innovaties, zullen ons helpen stappen te maken op het gebied van onze Impact Agenda doelen om 100 procent van onze producten te maken met duurzame materialen en oplossingen te hebben voor het einde van het gebruik van het product tegen 2030, terwijl we werken aan een circulair ecosysteem.”