Lululemon Athletica Inc. plust 22 procent aan omzet in derde kwartaal

Lululemon Athletica Inc. heeft goede zaken gedaan in het derde kwartaal. Het bedrijf behaalde een omzetplus van 22 procent, zo blijkt uit het kwartaalverslag. De omzet kwam door de stijging neer op een bedrag van 1,1 miljard dollar (omgerekend 907 miljoen euro).

Brutowinst van het bedrijf steeg met 24 procent naar 627,4 miljoen dollar, omgerekend 517,5 miljoen euro. De operationele winst nam toe met 17 procent in het derde kwartaal naar een bedrag van 204,9 miljoen dollar, omgerekend 169 miljoen dollar.

“De resultaten van ons derde kwartaal laten de kracht van Lululemon zien in alle markten en via alle kanalen, zowel in Noord-Amerika als in de rest van de wereld. De productinnovaties, investeringen in e-commerce en de strategische overname van Mirror positioneren ons goed om onze klanten te helpen terwijl hun behoefte verandert in zowel de digitale als fysieke ervaringen,” aldus CEO van Lululemon Athletica Inc., Calvin McDonald in het persbericht.

De omzet steeg met 19 procent in Noord-Amerika en in de rest van de wereld met 45 procent, zo is te lezen in het kwartaalverslag. De direct-to-consumer omzet verdubbelde bijna in vergelijking met het derde kwartaal van het voorgaande boekjaar.