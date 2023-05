Lululemon gaat samenwerking aan met Samsara Eco om nylon te recyclen

Lululemon en de Australische tech-startup Samsara Eco kondigen een partnerschap aan om de circulariteit van het sportmerk te vergroten, zo meldt Samsara Eco in een persbericht.

Het is de eerste keer dat Lululemon investeert in een recyclingbedrijf. Daarnaast maakt Samsara Eco zijn debuut binnen de kledingindustrie dankzij deze samenwerking. De twee bedrijven zullen samen nieuw gerecycled nylon en polyester maken van kledingafval, waardoor er alternatieven met een lagere impact ontstaan voor belangrijke materialen in de kledingindustrie.

“We zijn trots op dit partnerschap dat de kledingindustrie kan ontwrichten”, aldus Paul Riley, CEO en oprichter van Samsara Eco, in het persbericht. “De mogelijkheid om textiel, waaronder nylon, oneindig te recyclen is een essentiële oplossing om het enorme probleem van textielafval in de kledingindustrie aan te pakken. Samen met Lululemon creëert Samsara Eco enzymatische gerecycled nylon en versnelt het de recycling van textiel naar textiel in de richting van echte circulaire kleding.”

Nylon blijft voor Lululemon de grootste kans om de duurzame doelstellingen voor 2030 te bereiken. “Deze samenwerking laat zien wat er mogelijk is door collectieve innovatie om onvervulde behoeften op te lossen. Dankzij het gepatenteerde enzymatische proces van Samsara Eco kunnen we kledingafval omzetten in nylon en polyester van hoge kwaliteit, wat ons zal helpen onze end-to-end visie van circulariteit waar te maken”, aldus Yogendra Dandapure, vicevoorzitter Raw Materials Innovation bij Lululemon, in het persbericht.