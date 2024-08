Lululemon stelt verwachting boekjaar naar beneden bij

Lululemon Athletica Inc. verwacht dat de omzet minder hard zal groeien dit jaar dan eerder gemeld. De aankondiging valt samen met de publicatie van de resultaten van het tweede kwartaal.

Voor het gehele boekjaar verwacht het bedrijf nu nog maar een groei tussen de 8 en 9 procent. Aan het begin van het financiële jaar verwachtte het bedrijf nog een groei tussen de 10 en 12 procent. Het zou betekenen dat de omzet tussen de 10,37 miljard en 10,47 miljard dollar uit zou komen.

In het tweede kwartaal, dat op 28 juli 2024 is afgerond, is een omzet van 2,4 miljard dollar behaald. Dit was mogelijk dankzij een groei van 7 procent. De omzet in geheel Amerika bleef in het kwartaal stabiel, maar de internationale omzet steeg met 29 procent.

Niet alleen de omzet steeg in het tweede kwartaal, ook de brutowinst nam toe. Het kerncijfer komt uit op 1,4 miljard dollar dankzij een stijging van 9 procent.