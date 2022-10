Luxe groep LVMH behaalt omzetplus van 19 procent in derde kwartaal

Franse luxegroep LVMH heeft zowel in het derde kwartaal als in de eerste negen maanden van het huidige boekjaar een flinke omzetplus behaald. In het derde kwartaal gaat het om een stijging van 19 procent, in de eerste negen maanden zelfs om een plus van 28 procent, zo blijkt uit een financiële update van de groep.

Dankzij de stijgingen boekte de groep een omzet van 19,7 miljard euro in het derde kwartaal en een omzet van 56,4 miljard euro in de eerste negen maanden. LVMH zoomt in de financiële update vooral in op de resultaten van de afgelopen maanden. De groep is eigenaar van meerdere (mode) merken. De categorie mode en lederen goederen noteerden een plus van 31 procent in de eerste negen maanden waardoor de omzet neerkomt op 21,3 miljard euro. LVMH rapporteert dat Louis Vuitton ‘weer schitterde’. Het merk Christian Dior ‘behaalde opmerkelijke groei in alle productlijnen’ en Celine en Loewe ‘zagen een sterke groei’. Andere merken uit het portfolio van LVMH worden in het verslag niet specifiek genoemd.

Naast mode en lederen goederen heeft LVMH ook de categorieën wijn en alcohol, parfum en cosmetica, horloges en sieraden en enkele andere activiteiten in het portfolio. De groep spreekt in de financiële update alleen over de omzet van het bedrijf, niet over de winst.

LVMH is ondanks de onzekere geopolitieke en economische achtergrond positief over de komende maanden. Het bedrijf is zeker dat de huidige groei binnen het bedrijf zal doorzetten en het blijft kosten nauw in de gaten houden en selectief investeren. De groep focust daarbij op het versterken van ‘de vraag naar de merken’.